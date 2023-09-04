Мобилизация-2023: каким категориям студентов планируют отменить отсрочку 4 сентября, 11:43 Федор Вениславский предлагает внести изменения в список тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации (Фото:ВР)

В Украине вскоре могут отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 30 лет, которые получают непоследовательное высшее образование или второе и более.

Об этом сообщил народный депутат от партии Слуга народа Федор Вениславский, который зарегистрировал соответствующий законопроект.

Основания для законопроекта: аномальное количество новых студентов, непоследовательный выбор второго образования

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Вениславский отметил, что по информации от Министерства образования и науки Украины, в 2019—2021 годах студентов в возрасте старше 25 лет было около 40 тысяч человек. В то же время в 2022 году таких студентов стало 106 тысяч.

«В этом году цифры также приближаются к 100 тысячам. Это означает, что 60 тысяч мужчин решили воспользоваться такой возможностью для избежания призыва», — отметил он.

По его словам, некоторые университеты открывали набор на контракты на дневную форму обучения. Таким образом они предоставили потенциальным призывникам возможность поступать на обучение и получать отсрочку от мобилизации.

Объясняя понятие последовательного образования, Вениславский заявил, что иногда мужчины призывного возраста поступают на более низкий образовательный уровень, чем имели (например, на профессионально-техническое образование при имеющемся высшем), и на другую специальность.

За кем сохранится отсрочка

Вениславский зарегистрировал законопроект, который позволит закрыть этот путь для отсрочки от мобилизации.

«Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет таким правом на отсрочку воспользоваться не могли», — подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что после принятия законопроекта его действие распространится и на мужчин, которые воспользовались обучением для уклонения от мобилизации в 2022 году.

Кто по закону имеет право на отсрочку

Всеобщую мобилизацию и военное положение продлили до 15 ноября 2023 года. Это означает, что всех военнообязанных мужчин могут мобилизовать, если они признаны ВВК годными к военной службе. Законом запрещено принудительно мобилизовать военнообязанных, которые имеют право на отсрочку.

В статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривается, что студенты, аспиранты и докторанты имеют право на отсрочку от мобилизации, кроме того, по статье 18−1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, во время военного положения запрещен призыв на срочную службу призывников. Но есть исключения, предусмотренные законом.

С 18 до 27 лет мужчины считаются призывниками и могут быть призваны на срочную военную службу, если не имеют права на отсрочку.

Во время военного положения мужчины в статусе призывников не мобилизуются принудительно, мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты.

Право на отсрочку также имеют соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования. Технически, возраст таких соискателей образования совпадает со сроками пребывания в статусе призывника и может незначительно превышать для докторантов.