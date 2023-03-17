Новые правила в Украине. В ТЦК объяснили, какие есть виды повесток, кому вручаются и когда направляют в войска 17 марта, 12:42 Мобилизация в Украине: какие сейчас издают повестки, что они означают и кто имеет право на обучение перед отправкой на фронт (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. С 2023 изменились правила учета и вручения повесток. Руководство территориального центра комплектования рассказывает, какие повестки выдают в Украине и когда повестка означает отправку в армию.

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 20 мая 2023 года. Повестки вручают всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. Закон не урегулировал место, где можно вручать повестки, поэтому уполномоченные лица делают это на улицах и во всех публичных местах.

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Как сообщил Military Media Center заместитель начальника ТЦК, начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК полковник Александр Коновалов, существует два типа повесток, и выдача повестки об уточнении данных не означает немедленную мобилизацию.

«Существует два типа повесток: для уточнения военно-учетных данных и повестка для отправки в войска в составе команды. Если гражданин получил повестку, это еще не означает, что его уже берут в ряды ВСУ», — подчеркнул он.

Что означают новые повестки

На улице, адресно или на работе гражданин Украины может получить повестку об уточнении данных и прохождении медкомиссии.

Раньше для направления на медкомиссию выдавалась отдельная повестка, и у человека было время подготовиться — сдать анализы, получить заключение от врача о хронических болезнях, пройти нарколога, получить справки о несудимости и о том, что не стоит на учете у психиатра и не имеет венерических заболеваний.

По новым повесткам гражданина вызывают сразу для уточнения данных и прохождения медкомиссии, поэтому, если есть основания для отсрочки или проблемы со здоровьем, следует иметь все соответствующие документы.

«Человека вызывают для сверки учетных данных, прохождения медицинской комиссии, проведения профессионально-психологического отбора. Если по состоянию здоровья человек будет непригоден или имеет право на отсрочку от призыва, то повестка ему будет вручаться только для уточнения данных или для предоставления определенных документов», — отмечает заместитель начальника Киевского городского ТЦК.

Если гражданин не имеет отсрочки и будет признан военно-врачебной комиссией пригодным по всем критериям, тогда ему вручается повестка на отправку в войска.

Решение ВВК можно обжаловать в областной или центральной комиссии, однако несогласие с решением не освобождает от исполнения закона ― если гражданину вручили повестку на отправку в воинскую часть, это уже обязательно.

Кого отправляют на обучение перед отсылкой на фронт

«Мобилизированных, которые не проходили военную службу, направляют в учебные центры. В результате масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава проводится без снижения качества обучения», ― добавил Александр Коновалов.

До этого начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил NV, что граждане, не имеющие опыта, должны проходить обучение во время которого происходит обучение слаженности, тактике и стрельбе из оружия, продолжительностью не менее месяца. Также военнослужащие запаса могут быть призваны для переподготовки.

Военнослужащие с опытом службы могут быть сразу направлены в воинские части.

«Все остальные военнообязанные запасы, которые не проходили до этой военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки. Как минимум, это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более долгий срок. И после этого они направляются в воинские части», ― подчеркнул он.