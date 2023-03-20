Мобилизация безработных 2023. Какие данные центры занятости передают о мужчинах в ТЦК и кого призывают
Мобилизация в Украине: какие данные центры занятости передают ТЦК о безработных в 2023 году (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
В Украине идет общая мобилизация и военное положение, призывать могут мужчин от 18 до 60 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья. Государственные органы передают данные из реестров в территориальные центры комплектования по новым правилам. Рассказываем, какую информацию о безработных получают ТЦК.
В Украине с 5 января 2023 года действует новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Постановлением КМУ1487. По правилам учета предполагается создание единого реестра призывников, резервистов и военнообязанных, однако некоторые государственные учреждения обязаны передавать данные о военнообязанных в ТЦК.
Статья 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает, по каким основаниям военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения. Если у безработных украинцев нет оснований для отсрочки, они могут быть мобилизованными и считаются военнообязанными, как и трудоустроенные граждане.
Какую информацию получает ТЦК о безработных украинцах
Статья 63 Порядка предусматривает, что городские, районные и горрайонные центры занятости и филиалы региональных центров занятости предоставляют информацию о регистрации лиц безработных в течение семи календарных дней после получения запроса соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.
При наличии технической возможности такая информация может быть предоставлена через систему электронного взаимодействия Минобороны и Государственной службы занятости.
Таким образом, ТЦК могут получать данные о военнообязанных из Единой информационно-аналитической системы центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. В частности, при оформлении статуса безработного, гражданин Украины по пунктам 17-19 Порядка регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 сентября 2018 № 792 предоставляет:
- паспортные данные ― ФИО, место прописки, семейное положение;
- идентификационный код;
- документ об образовании или его дубликате;
- данные из трудовой книжки ― о местах работы, стаже и должностях;
- военно-учетный документ;
Кроме этого, миграционная служба в двухнедельный срок будет сообщать ТЦК о лицах, которые приобрели гражданство Украины и подлежат взятию на военный учет.
Мобилизация безработных 2023
Как сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, «для доукомплектования воинских частей, призывают все категории и военно-учетные специальности», то есть и безработные граждане могут быть мобилизованы, если их специальность отвечает нужным военно-учетным специальностям.
Законом о военной службе и воинской обязанности и Законом о мобилизации предусмотрены действия безработного, получившего повестку.
- После вручения повестки безработный должен явиться в указанный день в ТЦК для предоставления данных о себе и документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва.
- Если оснований для отсрочки или увольнения нет, безработный проходит медкомиссию, определяющую пригодность к службе по состоянию здоровья.
Мобилизированный гражданин не может выполнять свои обязанности, определенные частью второй статьи 44 Закона О занятости населения, а именно: активно искать работу, посещать центр занятости и собеседования.
Военная служба этим же законом определяется как занятость лица, военнослужащий застрахован в системе общеобязательного государственного соцстрахования и платит налоги.
Поэтому, после получения мобилизационного распоряжения и военного удостоверения, мобилизованные безработные должны обратиться в центр занятости о прекращении регистрации в статусе безработного.
Лицо должно предоставить копию документа по ТЦК работнику центра занятости. С момента прекращения статуса безработного лицу прекращается выплата пособия безработному.