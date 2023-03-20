Мобилизация безработных 2023. Какие данные центры занятости передают о мужчинах в ТЦК и кого призывают 20 марта, 16:53 Мобилизация в Украине: какие данные центры занятости передают ТЦК о безработных в 2023 году (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Украине идет общая мобилизация и военное положение, призывать могут мужчин от 18 до 60 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья. Государственные органы передают данные из реестров в территориальные центры комплектования по новым правилам. Рассказываем, какую информацию о безработных получают ТЦК.

В Украине с 5 января 2023 года действует новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Постановлением КМУ1487. По правилам учета предполагается создание единого реестра призывников, резервистов и военнообязанных, однако некоторые государственные учреждения обязаны передавать данные о военнообязанных в ТЦК.

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Статья 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает, по каким основаниям военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения. Если у безработных украинцев нет оснований для отсрочки, они могут быть мобилизованными и считаются военнообязанными, как и трудоустроенные граждане.

Какую информацию получает ТЦК о безработных украинцах

Статья 63 Порядка предусматривает, что городские, районные и горрайонные центры занятости и филиалы региональных центров занятости предоставляют информацию о регистрации лиц безработных в течение семи календарных дней после получения запроса соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

При наличии технической возможности такая информация может быть предоставлена через систему электронного взаимодействия Минобороны и Государственной службы занятости.

Таким образом, ТЦК могут получать данные о военнообязанных из Единой информационно-аналитической системы центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. В частности, при оформлении статуса безработного, гражданин Украины по пунктам 17-19 Порядка регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 сентября 2018 № 792 предоставляет:

паспортные данные ― ФИО, место прописки, семейное положение;

идентификационный код;

документ об образовании или его дубликате;

данные из трудовой книжки ― о местах работы, стаже и должностях;

военно-учетный документ;

Кроме этого, миграционная служба в двухнедельный срок будет сообщать ТЦК о лицах, которые приобрели гражданство Украины и подлежат взятию на военный учет.

Мобилизация безработных 2023

Как сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, «для доукомплектования воинских частей, призывают все категории и военно-учетные специальности», то есть и безработные граждане могут быть мобилизованы, если их специальность отвечает нужным военно-учетным специальностям.

Законом о военной службе и воинской обязанности и Законом о мобилизации предусмотрены действия безработного, получившего повестку.

После вручения повестки безработный должен явиться в указанный день в ТЦК для предоставления данных о себе и документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва.

Если оснований для отсрочки или увольнения нет, безработный проходит медкомиссию, определяющую пригодность к службе по состоянию здоровья.

Мобилизированный гражданин не может выполнять свои обязанности, определенные частью второй статьи 44 Закона О занятости населения, а именно: активно искать работу, посещать центр занятости и собеседования.

Военная служба этим же законом определяется как занятость лица, военнослужащий застрахован в системе общеобязательного государственного соцстрахования и платит налоги.

Поэтому, после получения мобилизационного распоряжения и военного удостоверения, мобилизованные безработные должны обратиться в центр занятости о прекращении регистрации в статусе безработного.

Лицо должно предоставить копию документа по ТЦК работнику центра занятости. С момента прекращения статуса безработного лицу прекращается выплата пособия безработному.