Верификация базы данных. Из каких реестров и какую информацию получат ТЦК о военнообязанных
Общая мобилизация — какие данные о военнообязанных будут обновлены в 2023 году (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)
В Украине изменили правила военного учета и создают единый реестр для всех ТЦК. Рассказываем, какие 6 реестров нужно верифицировать и какие данные о лицах будут объединены
В 2023 году будет налажена сверка данных по гражданам Украины из шести электронных реестров, собирающих данные о них. Это сделают для того, чтобы государство имело актуальные данные о месте нахождения граждан, их трудоустройстве, выполнении налоговых обязательств, семейного положения и т.д.
Постановлением №1493 от 30 декабря 2022 г. О проведении верификации некоторых реестровых данных утвержден перечень сверяемых реестров, данные и сроки отладки.
Какие реестры будут сверяться по поводу данных личности
В целях обеспечения целостности, полноты, достоверности регистровых данных будет проведена верификация информации о физических лицах на основании данных, обрабатываемых в таких государственных информационных ресурсах:
- Едином государственном демографическом реестре;
- Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков;
- Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
- Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
- Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах;
- Редомственной информационной системе Государственной миграционной службы.
Сверку будут производить автоматически, если данные из разных реестров не будут совпадать, тогда их будут актуализировать по самым свежим параметрам
Какие данные верифицируются в реестрах
В приложениях указаны данные, которые будут актуализироваться:
- Уникальный номер в каждом реестре;
- Настоящая фамилия, имя и отчество;
- Дата рождения;
- Место рождения;
- Сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождение);
- Пол;
- Гражданство;
- Сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение на проживание в Украину;
- реквизиты документов, выданных средствами Единого государственного демографического реестра;
- Реквизиты документов, из которых средствами Единого государственного демографического реестра выданы документы;
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков или информация об отказе от его принятия;
- Серия и номер свидетельства о рождении, паспорте (иного документа, удостоверяющего личность), кем и когда выдан;
- Данные о рождении ребенка;
- Данные о родителях ребенка;
- Место жительства родителей;
- Сведения о малолетних детях;
- Данные о последнем зарегистрированном/задекларированном месте жительства (нахождение) внутренне перемещенного лица на территории, где возникли обстоятельства, указанные в статье 1 Закона Украины Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц;
- Если меняли имя - фамилию, имя и отчество до и после смены имени;
- Номер удостоверения застрахованного лица;
- ФИО на момент создания электронной учетной карточки застрахованного лица;
- Номер телефона;
- Дата смерти и номер акта – в случае смерти лица;
Согласно приложениям к Постановлению, Реестры должны передавать данные в несколько этапов - 3 февраля, 3 марта, 31 марта 28 апреля и 26 мая. В общем, происходит обмен данными между всеми реестрами.
Кроме того, частью 3 статьи 14 Закона О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрен доступ к другим реестрам, в частности МВД, налоговой инспекции, Министерству образования и науки, судебным реестрам и данным офиса Генпрокурорп.
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