Верификация базы данных. Из каких реестров и какую информацию получат ТЦК о военнообязанных

23 января, 17:32
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Общая мобилизация — какие данные о военнообязанных будут обновлены в 2023 году (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Общая мобилизация — какие данные о военнообязанных будут обновлены в 2023 году (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

В Украине изменили правила военного учета и создают единый реестр для всех ТЦК. Рассказываем, какие 6 реестров нужно верифицировать и какие данные о лицах будут объединены

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В 2023 году будет налажена сверка данных по гражданам Украины из шести электронных реестров, собирающих данные о них. Это сделают для того, чтобы государство имело актуальные данные о месте нахождения граждан, их трудоустройстве, выполнении налоговых обязательств, семейного положения и т.д.

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Постановлением №1493 от 30 декабря 2022 г. О проведении верификации некоторых реестровых данных утвержден перечень сверяемых реестров, данные и сроки отладки.

Какие реестры будут сверяться по поводу данных личности

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В целях обеспечения целостности, полноты, достоверности регистровых данных будет проведена верификация информации о физических лицах на основании данных, обрабатываемых в таких государственных информационных ресурсах:

  1. Едином государственном демографическом реестре;
  2. Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков;
  3. Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
  4. Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  5. Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах;
  6. Редомственной информационной системе Государственной миграционной службы.

Сверку будут производить автоматически, если данные из разных реестров не будут совпадать, тогда их будут актуализировать по самым свежим параметрам

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Какие данные верифицируются в реестрах

В приложениях указаны данные, которые будут актуализироваться:

  • Уникальный номер в каждом реестре;
  • Настоящая фамилия, имя и отчество;
  • Дата рождения;
  • Место рождения;
  • Сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождение);
  • Пол;
  • Гражданство;
  • Сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение на проживание в Украину;
  • реквизиты документов, выданных средствами Единого государственного демографического реестра;
  • Реквизиты документов, из которых средствами Единого государственного демографического реестра выданы документы;
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков или информация об отказе от его принятия;
  • Серия и номер свидетельства о рождении, паспорте (иного документа, удостоверяющего личность), кем и когда выдан;
  • Данные о рождении ребенка;
  • Данные о родителях ребенка;
  • Место жительства родителей;
  • Сведения о малолетних детях;
  • Данные о последнем зарегистрированном/задекларированном месте жительства (нахождение) внутренне перемещенного лица на территории, где возникли обстоятельства, указанные в статье 1 Закона Украины Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц;
  • Если меняли имя - фамилию, имя и отчество до и после смены имени;
  • Номер удостоверения застрахованного лица;
  • ФИО на момент создания электронной учетной карточки застрахованного лица;
  • Номер телефона;
  • Дата смерти и номер акта – в случае смерти лица;
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Согласно приложениям к Постановлению, Реестры должны передавать данные в несколько этапов - 3 февраля, 3 марта, 31 марта 28 апреля и 26 мая. В общем, происходит обмен данными между всеми реестрами.

Кроме того, частью 3 статьи 14 Закона О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрен доступ к другим реестрам, в частности МВД, налоговой инспекции, Министерству образования и науки, судебным реестрам и данным офиса Генпрокурорп.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Воинский учет Война России против Украины

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