Верификация базы данных. Из каких реестров и какую информацию получат ТЦК о военнообязанных 23 января, 17:32 Общая мобилизация — какие данные о военнообязанных будут обновлены в 2023 году (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

В Украине изменили правила военного учета и создают единый реестр для всех ТЦК. Рассказываем, какие 6 реестров нужно верифицировать и какие данные о лицах будут объединены

В 2023 году будет налажена сверка данных по гражданам Украины из шести электронных реестров, собирающих данные о них. Это сделают для того, чтобы государство имело актуальные данные о месте нахождения граждан, их трудоустройстве, выполнении налоговых обязательств, семейного положения и т.д.

Видео дня

Постановлением №1493 от 30 декабря 2022 г. О проведении верификации некоторых реестровых данных утвержден перечень сверяемых реестров, данные и сроки отладки.

Какие реестры будут сверяться по поводу данных личности

В целях обеспечения целостности, полноты, достоверности регистровых данных будет проведена верификация информации о физических лицах на основании данных, обрабатываемых в таких государственных информационных ресурсах:

Едином государственном демографическом реестре; Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков; Государственный реестр актов гражданского состояния граждан; Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования; Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах; Редомственной информационной системе Государственной миграционной службы.

Сверку будут производить автоматически, если данные из разных реестров не будут совпадать, тогда их будут актуализировать по самым свежим параметрам

Какие данные верифицируются в реестрах

В приложениях указаны данные, которые будут актуализироваться:

Уникальный номер в каждом реестре;

Настоящая фамилия, имя и отчество;

Дата рождения;

Место рождения;

Сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства ( нахождение);

нахождение); Пол;

Гражданство;

Сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение на проживание в Украину;

реквизиты документов, выданных средствами Единого государственного демографического реестра;

Реквизиты документов, из которых средствами Единого государственного демографического реестра выданы документы;

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщиков или информация об отказе от его принятия;

Серия и номер свидетельства о рождении, паспорте ( иного документа, удостоверяющего личность), кем и когда выдан;

иного документа, удостоверяющего личность), кем и когда выдан; Данные о рождении ребенка;

Данные о родителях ребенка;

Место жительства родителей;

Сведения о малолетних детях;

Данные о последнем зарегистрированном/задекларированном месте жительства ( нахождение) внутренне перемещенного лица на территории, где возникли обстоятельства, указанные в статье 1 Закона Украины Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц;

нахождение) внутренне перемещенного лица на территории, где возникли обстоятельства, указанные в статье 1 Закона Украины Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц; Если меняли имя - фамилию, имя и отчество до и после смены имени;

Номер удостоверения застрахованного лица;

ФИО на момент создания электронной учетной карточки застрахованного лица;

Номер телефона;

Дата смерти и номер акта – в случае смерти лица;

Согласно приложениям к Постановлению, Реестры должны передавать данные в несколько этапов - 3 февраля, 3 марта, 31 марта 28 апреля и 26 мая. В общем, происходит обмен данными между всеми реестрами.

Кроме того, частью 3 статьи 14 Закона О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрен доступ к другим реестрам, в частности МВД, налоговой инспекции, Министерству образования и науки, судебным реестрам и данным офиса Генпрокурорп.