Во время военного положения. Кто может уволиться с военной службы с 1 апреля в Украине 24 марта, 18:20 Кто может уволиться с военной службы в Украине — 15 оснований во время военного положения (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

Военнослужащие во время военного положения в Украине имеют право уволиться со службы, если на это есть веские основания. Законодательством предусмотрено, когда они могут получить право окончить несение военной службы.

Военные в Украине во время военного положения несут службу до введения в действие приказа о демобилизации, или пока у них не появится основание для увольнения с военной службы.

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Закон о воинской обязанности и военной службе регулирует прохождение службы в Украине, а также предусматривает основания для увольнения с военной службы и продолжительность несения службы во время войны и в мирное время.

Увольнение с военной службы ― 15 оснований для военного времени

Во время военного положения, для военнослужащих, для которых истек срок службы указанные в статье 23 Закона, увольнение возможно после объявления демобилизации или завершения военного положения, или в случае, если есть основания для увольнения, указанные в статье 26 этого же закона.

Военнослужащие могут уволиться с военной службы по следующим основаниям в случае действия военного положения:

По возрасту ― в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

По состоянию здоровья ― на основании решения ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета; В связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам:

В связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; В связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность; В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения; В связи с наличием жены ( супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; В связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным; В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы; В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход; Военнослужащие-женщины – в связи с беременностью; Военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста; Один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет; Военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет; Пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Кроме того, основания для освобождения от военной службы и основания для отсрочки от мобилизации, изложенные в статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, отличаются, поэтому наличие оснований для отсрочки не означает, что гражданин имеет право уволиться с военной службы.

Если лицо, имеющее право на отсрочку, не воспользовалось своим правом в ТЦК, прошло военно-врачебную комиссию и получило мобилизационное распоряжение, оно теряет право на отсрочку.