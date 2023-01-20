Военный учет несовершеннолетних. В каком возрасте нужно идти в ТЦК и как встать на учет призывников во время войны 20 января, 11:46 Как становиться на военный учет призывников — документы, порядок и ответственность (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

В Украине в 2023 году начали действовать новые правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Рассказываем, с какого возраста становятся на военный учет и каковы последствия нарушения.

Правительство Украины утвердило Постановлением КМУ № 1487 30 декабря новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в Украине. Среди изменений и уточнений он объясняет особенности становления военного учета призывников в стране.

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В частности, статья 21 предусматривает, что призывники должны встать на военный учет в 16 лет в течение года, в котором исполняется 17 лет. Это положение уточняет предыдущие правила, поскольку фактически военный учет начинается с 17 лет, однако таким образом выделено время для сбора документов и представления их в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Можно ли поступить в ВУЗ без взятия на военный учет

Женщины, которые учатся на медицинских специальностях, берутся на военный учет в ТЦК на последнем курсе обучения после того, как ВУЗы передадут списки в ТЦК по своему местоположению.

Мужчины не могут поступить на учебу или пойти на работу без приписного, поскольку по новому Порядку, ВУЗы и учреждения и организации проверяют приписной или военный билет перед принятием.

Взятие на военный учет призывников ― документы

Военный учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и военно-учетных документов. Военно-учетными документами для призывников является удостоверение о приписке.

Для взятия на учет призывников необходимо прибыть в ТЦК по месту жительства и иметь документы, необходимые для регистрации. Если призывники не стали на учет до 17 лет, или меняют место жительства, список может быть расширен:

паспорт или свидетельство о рождении;

копия аттестата, диплома, свидетельства или справка об образовании;

справку по домоуправлению или исполкому сельской ( поселкового, городского) Совета народных депутатов о составе семьи;

поселкового, городского) Совета народных депутатов о составе семьи; справку с места работы или обучения с указанием: у работающих должности, специальности, с какого времени работает;

у учащейся молодежи — на каком курсе или в каком классе учится;

характеристику с места работы или учебы;

4 фотографии размером 3×4 см ( снимок без головного убора);

снимок без головного убора); удостоверения и справки о составлении спортивных разрядов, специальности, полученной в учебной организации ОСОУ и в учебном заведении системы профтехобразования;

удостоверение водителя автомобиля;

справку о среднем заработке, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью предприятия.

Сотрудники ТЦК после подачи документов проведут разъяснительную работу правил учета призывников.

Далее, согласно Положению о военно-врачебной экспертизе и медицинском осмотре в Вооруженных Силах Украины, нужно пройти медицинское освидетельствование. ВВК принимает решение, пригоден ли призывник к службе, требует ли дообследование, или его нужно снять с учета.

Снятие с военного учета призывников — кто подлежит

Военный учет призывников длится с 17 до 27 лет. В 27 лет они снимаются и переходят на военный учет военнообязанных. Лица могут сниматься с военного учета призывников за исключением случаев достижения 27 лет. Кто имеет на это право:

призывники, выбывающие в другую местность ( административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства; выбывающие на срок более трех месяцев за пределы Украины;

которые взяты согласно решениям комиссии по приписке или призывной комиссии на учет военнообязанных;

получившие воинское звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;

которые прекратили альтернативную ( невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины Об альтернативной ( невоенной) службе;

невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины Об альтернативной невоенной) службе; исполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов;

Ответственность за нарушение правил учета призывников

Административная ответственность по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение правил военного учета может быть наложен штраф от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( От 510 до 850 грн). Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период — штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( от 850 до 1700 грн).

От 510 до 850 грн). Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период — штраф от 50 до 100 от 850 до 1700 грн). Уголовная ответственность по части 1 статьи 337 Уголовного кодекса Украины предусматривает уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины. Это наказывается штрафом от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( от 5100 до 8500 грн) или исправительными работами сроком до одного года.