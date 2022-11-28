Обязательный этап. Как проходить медкомиссию и кто не подлежит всеобщей мобилизации

28 ноября, 17:14
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Мобилизация в Украине — последние новости (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

Мобилизация в Украине — последние новости (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

В Украине общую мобилизацию продлили до 19 февраля 2023 года. Рассказываем, кто должен проходить медкомиссию после получения повестки и когда мужчины получают отсрочку во время войны.

Во время общей мобилизации военкоматы собирают и обновляют информацию о военнообязанных, поэтому повестки раздают мужчинам на блокпостах и в публичных местах. Кроме того, почти всех после предоставления повестки отправляют на прохождение военно-больничной комиссии, если лицо не предоставило документы, подтверждающие у него отсрочку при первом приходе в центр комплектования.

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Юрист регионального офиса БФ Право на защиту Анастасия Васильева рассказала, зачем всех отправляют на медкомиссию, значит ли это, что всех пойдут служить и какая процедура прохождения ВЛК.

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«Это нужно обеим сторонам: и военнообязанному, и армии, ведь человек может не знать о каких-то своих заболеваниях или иметь неточную информацию. Так что медкомиссию проходят все, у кого нет права на отсрочку по другим, кроме состояния здоровья, причин», ― говорит юрист.

В общем, заключение медкомиссии действительно 12 месяцев.

Что нужно сделать перед прохождением медкомиссии

Для прохождения ВЛК в ЦК и СП мужчинам нужно сначала пройти обследование в обычной поликлинике. Кроме того, врачи ЦК и СП должны получить на руки данные о личности от нарколога, тубдиспансера и кожно-венерического диспансера. Также требуются данные от психоневрологического диспансера. Лицо, вызванное на медкомиссию, должно принести следующие результаты исследований из поликлиники:

  • флюорография;
  • обследование органов грудной клетки;
  • общий анализ крови;
  • ЭКГ;
  • общий анализ мочи;
  • определение группы крови и резус-фактор.

Как проходить медкомиссию во время войны — врачи и обследование

В центре комплектования военнообязанного осматривают врачи, которые могут направить его на дообследование. Любые заключения гражданских врачей могут приниматься во внимание, но не влияют на решение ВЛК. В общем, нужно пройти таких врачей:

  • хирург;
  • терапевт;
  • невропатолог;
  • психиатр;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • стоматолог;
  • дерматолог.

После осмотра медиков заседает военно-врачебная комиссия, которая принимает решение о непригодности лица к службе.

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«Конечно, если во время ВЛК у врачей возникли какие-то вопросы и нужно более детальное обследование, тогда человека отправляют на повторный осмотр в больницу. Далее с заключениями этих врачей лицо снова приходит на ВЛК и получает решение о своей пригодности», — объясняет Анастасия Васильева.

Кто не годен к службе во время войны по состоянию здоровья

Закон О мобилизации и мобилизационной подготовке предусматривает, что мобилизации не подлежат инвалиды какой-либо группы.

Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины регулирует определение пригодности или непригодности к военной службе во время войны. Исключение из военного учета подлежат больные с тяжелыми формами гепатитов, ВИЧ СПИД, инфекционных болезней, психологических и неврологических болезней, заболевания нервов и сетчатки глаза, серьезным нарушением или потерей слуха, тяжелыми болезнями сердца и нарушением ритма, гипертонией ІІІ степени.

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Различные виды войск имеют еще и свои требования о состоянии здоровья новых кадров. Например, в воздушно-десантные подразделения не берут людей с плохим зрением, избыточным весом и т. п. Свои требования есть у Воздушных сил, штурмовых подразделений, сил Специальных операций и других спецподразделений ВСУ.

Поэтому каждый случай ВЛК рассматривает отдельно, хотя болезней, которые дают основание для отсрочки или исключения из учета гораздо меньше для военного и особого состояния.

Отсрочка от службы — на сколько можно получить во время войны

Если у человека есть определенные заболевания, по которым не может проходить службу, то сначала ему могут дать отсрочку на два месяца. После прохождения этого срока военнообязанный должен пройти повторную ВЛК, и тогда при необходимости ему могут еще дважды продлить эту отсрочку на два месяца. Во время отсрочки могут назначаться лечение или упражнения или процедуры восстановления.

«То есть общий срок такой отсрочки — шесть месяцев. После этого военно-врачебная комиссия будет принимать решение о признании лица непригодным к службе», — сказала юрист.

Если ВЛК признает человека непригодным, его снимают с военного учета и он больше не считается военнообязанным.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Военное положение Война России против Украины

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