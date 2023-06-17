Общая мобилизация. Как получить увольнение с военной службы в связи с инвалидностью родственников — инструкция 17 июня, 08:30 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Военные в Украине могут уволиться со службы в связи с инвалидностью родственников — жены, одного из родителей, тещи или тестя. Юристы объяснили, какова процедура получения и что для этого нужно.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: Фото: пресс-служба

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Военные героически отражают атаки россиян и защищают украинцев в тылу. Однако, военные могут уволиться со службы в случае инвалидности кого-то из близких родственников.

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Юристы Василь Кисиль и Партнеры объяснили NV, какие нужны документы и действия для этого.

Кто имеет право на увольнение

Мобилизованный во время военного положения военнослужащий имеет право уволиться (демобилизоваться), если его жена/муж имеет инвалидность І, ІІ или ІІІ группы либо у одного из родных родителей или родителей жены есть инвалидность І или ІІ группы (пп. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона о воинской обязанности и военной службе).

Оформление опеки над инвалидом, отсутствие других родственников для ухода за инвалидом или любые другие дополнительные обстоятельства не нужны. Для демобилизации будет достаточно лишь самого факта наличия группы инвалидности.

Какие документы нужно собрать

До начала процедуры увольнения надо подготовить нотариальные копии таких документов:

— Ваш паспорт и идентификационный код.

— Паспорт и идентификационный код члена семьи-инвалида.

— Ваше свидетельство о рождении или свидетельство о браке (для подтверждения родственной связи с членом семьи-инвалидом).

— Хотя бы один из таких документов относительно члена семьи-инвалида: справка к акту осмотра МСЭК об установлении инвалидности / удостоверение лица с инвалидностью / пенсионное удостоверение с отметкой о группе инвалидности. Если есть несколько таких документов, можно приобщить их все.

Какова процедура увольнения

1.Подготовьте рапорт об увольнении согласно образцу и приложите к нему нотариальные копии собранных документов.

2.Подайте рапорт «по команде», то есть вашему прямому командиру.

3.Командир согласовывает рапорт, проводит с вами беседу по вопросам увольнения и составляет лист беседы, при наличии оснований готовит расчет выслуги лет.

4.После согласования рапорта прямым командиром он передает его наверх старшему командиру. Рапорт поочередно передается наверх по цепи командования к лицу, уполномоченному на принятие окончательного приказа об увольнении.

5.Если вы не отказались от прохождения ВВК при подаче рапорта, руководство в/ч организует ваше обследование в ВВК.

6.Издается приказ об увольнении из ВСУ. Кто именно принимает окончательный приказ об увольнении — зависит от вашего воинского звания. Например, по бойцам со званием ниже мастер-сержанта окончательное решение принимает командир бригады.

7.Вас рассчитывают и исключают из списков личного состава в/ч.

8.В 5-дневный срок после освобождения вам нужно прибыть в ТЦК и СП по месту жительства для постановки на воинский учет.

Дополнительные рекомендации

1.При подаче рапорта попросите командира, который его принимает, поставить на 2-й копии рапорта отметку о его получении, дату, свое ФИО и подпись. Тогда вы будете иметь подтверждение принятия рапорта и сможете обжаловать длительную бездеятельность.

2.К рапорту рекомендуется прилагать документы именно в нотариальных копиях. Командование может отказаться рассматривать обычные ксерокопии, поскольку не будет иметь возможность убедиться в их достоверности. Также нужно быть готовым при необходимости предъявить оригиналы документов.

3.В законе не определен период, в течение которого должен быть рассмотрен рапорт. Иногда недобросовестные командиры могут этим злоупотреблять. Если ваш рапорт не рассматривается более 1 месяца и командир не реагирует на ваши устные напоминания, можно подать жалобу на него к его старшему командиру или же сразу подать тот же рапорт об увольнении к старшему командиру. Если ни один из этих вариантов не дает результата, следует подать иск в административный суд об обжаловании бездействия командования.