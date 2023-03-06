Готовиться к грядущим войнам. Чем в Украине планируют заменить срочную службу и военные кафедры 6 марта, 18:01 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Украине с февраля 2022 года идет общая мобилизация — повестки выдают всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. Однако Владимир Зеленский отменил весенние осенние призывы на срочную службу. Вместо этого вместо мобилизации лицам от 18 до 27 лет предлагают заключать контракт.

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Алексей Резников обсуждал перспективы реформы военной подготовки в Украине с премьер-министром Денисом Шмыгалем и сообщил Liga.net, что срочную службу собираются заменить в Украине, а в целом систему военной подготовки менять.

Как должны работать военные кафедры в Украине

Трансформация ждет всю систему военной подготовки, и если срочную службу планируют отменить, то военные кафедры ждет другая судьба. Алексей Резников подчеркнул, что военные кафедры никто не будет отменять, а их ждут реформы по методам подготовки.

«Мы почти 30 лет жили в парадигме, что на нас никто не нападет. И для многих вузов военная кафедра была формальностью… Плюс звание офицеру запаса. Но я знаю много университетов, где фантастические заведующие военными кафедрами, которые добросовестно готовили выпускников, которые сейчас успешно воюют. А есть училища, где даже не все… Армия — это срез общества», — объяснил Резников.

Глава Минобороны пояснил, что на Ставке каждый раз поднимается вопрос подготовки военных, а генерал Павлюк занимается этим направлением вместе с Генштабом. К обучению только что мобилизованных привлекут боевых офицеров.

Ожидается, что офицеры с боевым опытом смогут «донести в учебные центры энергию», чтобы они понимали, как и кого нужно готовить.

Резников анонсировал изменения в правовом плане и культуре поведения Украины после победы и образца жизни как в Израиле или Швейцарии.

«Культура военной профессии должна стать трендом. Как в Израиле, например. К сожалению, физически враждебная страна, которая является нашим соседом, не улетит в космос. Даже со всеми произведениями Илона Маска. И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения — мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Таким образом, живет Швейцария», ― привел примеры Резников.

Министр считает, что, возможно, необходимо работать с будущими специализациями военных кафедр при вузах, однако отменять их не нужно.

Срочная служба ― чем заменят призыв в Украине

Алексей Резников считает необходимым, чтобы каждый человек с 18 лет начал проходить специальные обязательные курсы ежемесячно с 18-летнего возраста вместо действительной срочной службы.

Идеи уже оговорены и согласованы с премьер-министром и совпадают с позицией Владимира Зеленского. Они уже официально запланированы и готовятся к изменениям в законодательство.

Резников назвал такие курсы подготовки, которые не ограничиваются этим списком:

медицина;

стрельба;

рытье окопов;

слаживание подразделений.

После этого военное обучение продолжается по избранной военной специальности. Проведение реформы по ношению оружия также должно способствовать этому, считает Минобороны.

«Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Ходить в тир — эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием. Нужно завершить реформу, и официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения, конечно, с прохождением проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органов», — подчеркнул он.