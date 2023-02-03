Повестки на предприятиях. Как их будут вручать согласно новым правилам военного учета
Как будут вручать повестки на предприятиях (Фото:Breakermaximus / pexels)
Новая обязанность руководителей всех предприятий — вручать повестки ПВР.
Согласно новому Постановлению о порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов (ПВР) на предприятиях, руководители обязаны вручать повестки. Специально для NV, советница Asters эксперт Юна Потемкина рассказала, как именно должно проходить вручение.
Как руководители предприятий будут вручать повестки ПВР
В случае получения распоряжений от ТЦК и СП руководитель обязан:
- Издать приказ (распоряжение) об уведомлении ПВР, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и отправить копию приказа (распоряжение) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК и СП.
- Вручить ПВР повестки о явке по вызову в ТЦК и СП.
- Письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК и СП о лицах из числа ПВР, которые временно нетрудоспособны, находятся в отпуске или в командировке.
- Обеспечить контроль за результатами оповещения и прибытием ПВР в соответствующий ТЦК и СП.
Эксперт подчеркнула: «Указанный механизм оповещения ПВР не новый и пока не пользовался особой популярностью среди ТЦК и СП. Однако обновление этого института в новом Порядке и его детализация могут свидетельствовать об определенном проявлении интереса к этому инструменту со стороны военных и возможных перспективах его применения в будущем».
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