Повестки на предприятиях. Как их будут вручать согласно новым правилам военного учета 3 февраля, 12:08 Как будут вручать повестки на предприятиях (Фото:Breakermaximus / pexels)

Новая обязанность руководителей всех предприятий — вручать повестки ПВР.

Согласно новому Постановлению о порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов (ПВР) на предприятиях, руководители обязаны вручать повестки. Специально для NV, советница Asters эксперт Юна Потемкина рассказала, как именно должно проходить вручение.

Видео дня

Как руководители предприятий будут вручать повестки ПВР

В случае получения распоряжений от ТЦК и СП руководитель обязан:

Издать приказ ( распоряжение) об уведомлении ПВР, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и отправить копию приказа ( распоряжение) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК и СП.

Вручить ПВР повестки о явке по вызову в ТЦК и СП.

Письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов ( распоряжений) соответствующим ТЦК и СП о лицах из числа ПВР, которые временно нетрудоспособны, находятся в отпуске или в командировке.

Обеспечить контроль за результатами оповещения и прибытием ПВР в соответствующий ТЦК и СП.

Эксперт подчеркнула: «Указанный механизм оповещения ПВР не новый и пока не пользовался особой популярностью среди ТЦК и СП. Однако обновление этого института в новом Порядке и его детализация могут свидетельствовать об определенном проявлении интереса к этому инструменту со стороны военных и возможных перспективах его применения в будущем».