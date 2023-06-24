Общая мобилизация. Как бойцу перевестись в другое подразделение — инструкция юриста 24 июня, 08:25 Военные ВСУ могут перевестись в другое подразделение (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военные в Украине могут перевестись в другое подразделение. Юристы объяснили, какими бывают основания для перемещения, какие для этого нужны документы и какова процедура перемещения.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Военные героически отражают атаки россиян, ведут наступательные действия и защищают украинцев в тылу. При этом, военные могут перевестись в другое подразделение ВСУ.

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Юристы Василь Кисиль и Партнеры объяснили NV, какие нужны для этого основания, документы и действия.

Какие основания для перемещения в другую в/ч

По состоянию здоровья:

— в случае болезни вашей или члена семьи, если такая болезнь по заключению ВВК препятствует вам в прохождении службы в определенной местности или проживании в ней члена семьи;

— если вам нужно ухаживать за нетрудоспособными или больными родителями, женой (мужем) или лицами, которые воспитывали вас с детства вместо родителей и были признаны опекунами и при этом живут отдельно от вашей семьи.

По семейным и другим уважительным обстоятельствам:

— если вы холост (а) и самостоятельно воспитываете ребенка или нескольких детей, которые с вами проживают, без отца (матери);

— если вы холост (а) и содержите совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, если он является инвалидом I-II группы или продолжает обучение и в связи с этим нуждается в материальной помощи;

— если у вас есть 3 и более детей;

— если ваша жена (муж), которая проходит военную службу по контракту, перемещается на новое место службы.

Куда можно перемещаться

Перемещаться можно в другое соединение, в/ч, оперативное командование как в пределах подчинения ВСУ, так и в структурные подразделения в подчинении Генштаба и Минобороны.

Какие документы нужно собрать

По состоянию здоровья военнослужащего или члена его семьи:

— постановление (заключение) ВЛК;

— документы, подтверждающие потребность в постоянном постороннем уходе за больным родственником (заключение врачебно-консультативной комиссии медицинского учреждения по месту жительства больного).

По семейным и другим уважительным обстоятельствам (в зависимости от обстоятельств, которые надо подтвердить):

— копии свидетельства о рождении детей, их паспортов (если есть);

— копии свидетельства о браке/расторжении брака;

— копии удостоверения лица с инвалидностью;

— справка с места учебы совершеннолетнего ребенка, который продолжает обучение и в связи с этим нуждается в материальной помощи;

— документы, подтверждающие наличие жилья (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности и т. д. );

— документы, подтверждающие размер доходов (справка с места работы, справка из ГНС и т. д. ).

Какова процедура перемещения

Подготовьте рапорт о перемещении по образцу.

Подайте рапорт «по команде», то есть вашему прямому командиру. К рапорту приложите документы, подтверждающие наличие причин перемещения.

В зависимости от оснований, командиры имеют разные варианты реагирования:

— если основанием перемещения является состояние здоровья ваш или членов семьи, перед инициированием вопроса о перемещении необходимо обратиться к командиру за направлением о прохождении медицинского осмотра ВВК. По результатам осмотра ВВК предоставляет постановление с заключением о невозможности вам проходить службу в определенной местности или проживать в ней члену семьи;

— если основанием перемещения являются семейные обстоятельства, командиры соединений или высшие должностные лица направляют запрос в областной ТЦК и СП по месту жительства членов семьи для изучения семейного положения и определения целесообразности перемещения. Обследование семейного положения проводится руководителем ТЦК и СП, утверждается руководителем областного ТЦК и СП и в 30-дневный срок направляется командиру, который направлял запрос.

Командир вашей в/ч готовит представление, прилагает к нему копию вашего рапорта с приложениями и направляет его старшему командиру по подчиненности.

Старший командир издает приказ о перемещении вас в другую в/ч.

Дополнительные рекомендации

Перед подачей рапорта обратитесь непосредственно к командиру в/ч, в которую вы хотите перейти для продолжения военной службы, и попросите его подготовить отношение. Это документ, которым командир одновременно дает согласие на принятие вас в свою в/ч на конкретную должность и ходатайствует перед вышестоящим командованием о вашем перемещении.

При подаче рапорта попросите командира, который его принимает, поставить на 2-й копии рапорта отметку о его получении, дату, свое ФИО и подпись. Тогда вы будете иметь подтверждение принятия рапорта и сможете обжаловать длительную бездеятельность.

К рапорту желательно прилагать нотариальные копии подтверждающих документов.

Если ваш рапорт не рассматривается более 1 месяца и командир не реагирует на устные напоминания, можно подать жалобу на него к его старшему командиру или же сразу подать тот же рапорт о перемещении к старшему командиру. Если ни один из этих вариантов не дает результата, можно подать иск в административный суд об обжаловании бездействия командования.