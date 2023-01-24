«Мобилизационный ресурс». Юрист — о цели и рисках создания единой базы данных о военнообязанных для всех ТЦК 24 января, 18:44 Эксклюзив NV В Украине меняют правила воинсакого учета (Фото:Прилепа Александр / УНИАН)

Юрист Роман Лихачов — о том, как на самом деле будет создаваться Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и какова цель этого проекта.

В Украине решили изменить правила воинского учета и создать единый реестр для всех территориальных центров комплектования (ТЦК, ранее — военкоматов). Так, в течение этого года будет создан реестр, в который войдут данные из шести других — Государственного реестра налогоплательщиков, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, Реестра застрахованных лиц, Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах и Информационной системы Государственной миграционной службы. С какой целью это будет сделано, какие риски несет и как повлияет на украинцев, NV рассказал Роман Лихачов, адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

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— В Украине изменили правила воинского учета и создают единый реестр для всех ТЦК. Как вы думаете, что это значит на практике, в частности, что это значит для граждан?

— Это не первая попытка унифицировать реальную картину по военнообязанным в Украине, чтобы видеть мобилизационный ресурс для страны, для участия в войне. В принципе, идея верна. Ее нужно было внедрять еще до войны, чтобы избегать ситуаций, когда человек, проезжая из Харькова во Львов, получает массу повесток на блок-постах во все ТЦК, которыем только есть по дороге. Чтобы кто-то мог проверить, что человек состоит на учете в таком ТЦК, в Харькове, скажем, поэтому нет нужды становиться на учет во Львове, если туда не переезжает, а просто проездом. То есть создать такой единый реестр с точки зрения избегания всех этих моментов, в том числе и нарушений прав человека.

Но у меня много вопросов с юридической точки зрения. Во-первых, указано в постановлении, что организацию надлежащего функционирования системы воинского учета обеспечивает Министерство обороны и утверждает порядок ведения единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов и техническое описание, сервис и все остальное. Это хранение персональных данных людей. Это достаточно серьезная база, и у меня вопрос, каким образом будут храниться эти данные, обновляться. Потому что пока я не видел разработанного порядка, чтобы его опубликовали в Министерстве обороны. То есть, насколько я понимаю, это еще в проекте. Во-вторых, кто и каким образом будет вносить данные в эту базу, кто будет администрировать, кто будет разработчиком, насколько она будет защищена от атак. Мы ведь все знаем, как россияне заходили, и у них были списки АТОвцев, владельцев оружия, базы участников боевых действий. Мы же понимаем, что у некоторых людей был доступ к этой базе. И будет ли у любого работника ТЦК доступ к этой базе? То есть вопрос, как будет осуществляться защита этой системы, чтобы все данные из этой базы не попали к врагу.