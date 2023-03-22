Две категории мужчин. Когда граждане могут восстановить на военном учете и мобилизовать в 2023 году 22 марта, 15:42 Мобилизация 2023: когда мужчины могут восстановить на военном учете и мобилизовать (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Военнослужащие могут снимать или исключать из военного учета. Но это не означает, что они не могут быть мобилизованными. Рассказываем, можно ли вручать повестку мужчинам снятым и исключенным из учета и когда их можно призвать на службу.

В Украине с 24 февраля 2023 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестку и быть мобилизованными.

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Помощник адвоката АО ЮК АРЕС, член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по миграционному праву, юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев объяснил , могут ли мобилизовать мужчин снятых с военного учета и исключенных из военного учета.

Он подчеркнул, что мужчин могут снять или исключить из военного учета, и украинское законодательство различает эти понятия и определяет разные условия по мобилизации таких мужчин.

«В свою очередь это также влияет и на вопросы мобилизации таких граждан, ведь законодатель по-разному регулирует возможность призыва на военную службу снятых и исключенных с военного учета граждан», ― говорит помощник адвоката.

Могут ли вручить повестку снятому или исключенному из военного учета

По Постановлению КМУ 1487 о Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и Закону о мобилизационной подготовке и мобилизации, граждане, получившие повестки, обязаны явиться по указанному времени в территориальный центр комплектования.

Однако юрист подчеркнул, что законодательством не установлено, что лица, имеющие право вручать повестки, проверяют, стоит ли лицо на учете, это лицо с инвалидностью, и имеет ли отсрочку - этим занимается ТЦК.

«Вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из военного учета гражданину. Дело в том, что при вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва», – говорит он.

Кто может издавать повестки

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют четыре категории уполномоченных лиц:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Сотрудники ТЦК, представители органов местного самоуправления должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК со своими именами о том, что они вправе выдавать повестки, а также служебное удостоверение.

Гражданин имеет право проверить документы работников ТЦК до получения повестки.

Руководители предприятий, учреждений, организаций получают распоряжение главы ТЦК о выдаче повесток сотрудникам.

Можно ли мобилизовать снятых и исключенных из военного учета мужчин

В статье 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации есть список лиц, имеющих право на отсрочку. Снятые с военного учета мужчины не попадают ни под одну из указанных в статье категорий.

Как пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, призывают за мобилизацией мужчин с военным опытом и без него. Также могут отправиться на военную службу пригодные и ограниченно пригодные по решению военно-врачебной комиссии.

Офицеры запаса могут проходить переподготовку перед отправкой на передовую, а мужчины без опыта проходят обучение стрельбе и слаженности.

«Решая вопрос о призыве на военную службу таких лиц следует иметь в виду следующее. Закон не содержит среди категорий лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, снятых с военного учета. Следовательно, такие лица могут быть призваны на военную службу при прохождении медицинской комиссии», ― сообщил Владислав Зайцев.

В то же время, исключенные из военного учета также не подпадают под категорию отсрочки. Однако здесь важно обратить внимание, на основании чего они были исключены из учета.

К примеру, если военный был исключен с учета на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, его последующая мобилизация исключается, поскольку статья 23 Закона предусматривает отсрочку для исключенных из военного учета по состоянию здоровья по решению ВЛК.

Лица, которые были исключены из военного учета по причине непригодности к военной службе, вызываются в ТЦК и перепроходят ВЛК.

Установление в результате прохождения ВЛК пригодности или ограниченной пригодности к службе может повлечь следующий призыв на военную службу.