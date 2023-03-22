Две категории мужчин. Когда граждане могут восстановить на военном учете и мобилизовать в 2023 году

22 марта, 15:42
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Мобилизация 2023: когда мужчины могут восстановить на военном учете и мобилизовать (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Мобилизация 2023: когда мужчины могут восстановить на военном учете и мобилизовать (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Военнослужащие могут снимать или исключать из военного учета. Но это не означает, что они не могут быть мобилизованными. Рассказываем, можно ли вручать повестку мужчинам снятым и исключенным из учета и когда их можно призвать на службу.

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В Украине с 24 февраля 2023 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестку и быть мобилизованными.

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Помощник адвоката АО ЮК АРЕС, член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по миграционному праву, юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев объяснил , могут ли мобилизовать мужчин снятых с военного учета и исключенных из военного учета.

Он подчеркнул, что мужчин могут снять или исключить из военного учета, и украинское законодательство различает эти понятия и определяет разные условия по мобилизации таких мужчин.

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«В свою очередь это также влияет и на вопросы мобилизации таких граждан, ведь законодатель по-разному регулирует возможность призыва на военную службу снятых и исключенных с военного учета граждан», ― говорит помощник адвоката.

Могут ли вручить повестку снятому или исключенному из военного учета

По Постановлению КМУ 1487 о Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и Закону о мобилизационной подготовке и мобилизации, граждане, получившие повестки, обязаны явиться по указанному времени в территориальный центр комплектования.

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Однако юрист подчеркнул, что законодательством не установлено, что лица, имеющие право вручать повестки, проверяют, стоит ли лицо на учете, это лицо с инвалидностью, и имеет ли отсрочку - этим занимается ТЦК.

«Вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из военного учета гражданину. Дело в том, что при вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва», – говорит он.

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Кто может издавать повестки

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют четыре категории уполномоченных лиц:

  • представители органов местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;
  • представители учебных заведений;
  • должностные лица районного (городского) ТЦК.
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Сотрудники ТЦК, представители органов местного самоуправления должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК со своими именами о том, что они вправе выдавать повестки, а также служебное удостоверение.

Гражданин имеет право проверить документы работников ТЦК до получения повестки.

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Руководители предприятий, учреждений, организаций получают распоряжение главы ТЦК о выдаче повесток сотрудникам.

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Можно ли мобилизовать снятых и исключенных из военного учета мужчин

В статье 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации есть список лиц, имеющих право на отсрочку. Снятые с военного учета мужчины не попадают ни под одну из указанных в статье категорий.

Как пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, призывают за мобилизацией мужчин с военным опытом и без него. Также могут отправиться на военную службу пригодные и ограниченно пригодные по решению военно-врачебной комиссии.

Офицеры запаса могут проходить переподготовку перед отправкой на передовую, а мужчины без опыта проходят обучение стрельбе и слаженности.

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«Решая вопрос о призыве на военную службу таких лиц следует иметь в виду следующее. Закон не содержит среди категорий лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, снятых с военного учета. Следовательно, такие лица могут быть призваны на военную службу при прохождении медицинской комиссии», ― сообщил Владислав Зайцев.

В то же время, исключенные из военного учета также не подпадают под категорию отсрочки. Однако здесь важно обратить внимание, на основании чего они были исключены из учета.

К примеру, если военный был исключен с учета на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, его последующая мобилизация исключается, поскольку статья 23 Закона предусматривает отсрочку для исключенных из военного учета по состоянию здоровья по решению ВЛК.

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Лица, которые были исключены из военного учета по причине непригодности к военной службе, вызываются в ТЦК и перепроходят ВЛК.

Установление в результате прохождения ВЛК пригодности или ограниченной пригодности к службе может повлечь следующий призыв на военную службу.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Воинский учет территориальные центры комплектования ТЦК военно-врачебная комиссия

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