«Это не мобилизация». В ВСУ объяснили, что означает воинский учет женщин-медиков с 1 октября 7 сентября, 18:23 В Сухопутных войсках объяснили, какая категория женщин должна прийти в военкомат с 1 октября (Фото:Минобороны)

Постановка на воинский учет не является мобилизацией для женщин-медиков. Это выполнение изменения в Закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в Украине.

Об этом в четверг, 7 сентября, сообщило командование Сухопутных войск в Facebook.

В Сухопутных войсках напомнили, что Верховная Рада 7 октября 2022 года приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона О воинской обязанности и военной службе, которым устанавливается взятие женщин, которые закончили учреждения профессионально-технического, профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, на воинский учет по их желанию.

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В Сухопутных войсках объяснили, какая категория женщин должна прийти в военкомат с 1 октября.

С 1 октября на воинский учет должны встать все женщины-медики в возрасте от 18−60 лет, а именно врачи, медсестры, стоматологи, акушерки и фармацевты. Специальность женщин учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.



В ВСУ отметили, что когда женщина приходит в ТЦК стать на воинский учет, на нее заводят личное дело. После этого она должна пройти медкомиссию, которая сделает вывод о ее пригодности или непригодности к военной службе. Медкомиссия у женщин должна проходить так же, как и у мужчин.



Законодательство не различает военнообязанных мужчин и женщин. Женщины, которые находятся на воинском учете и могут быть призваны на военную службу, выполняют воинский долг на одинаковых началах с мужчинами.



В законе указано, что исключением являются беременные женщины и те, которые находятся в декретном отпуске (до достижения ребенком трехлетнего возраста). Беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности.



Медики-матери также имеют право на отсрочку, если воспитывают детей самостоятельно, имеют трех и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также если их муж служит в Силах обороны Украины.



Учебные заведения, осуществляющие подготовку женщин по медицинскому или фармацевтическому образованию, за два месяца до завершения обучения должны подать список таких женщин в районные ТЦК.



Указанные списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанной и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанной и резервистов. Срок действия таких удостоверений — 30 суток.



Женщины, которым выдано удостоверение, должны в течение семи дней со дня получения таких удостоверений прибыть в ТЦК. Женщины, которые не работают, должны самостоятельно прийти, чтобы их приняли на воинский учет.



Если военнообязанные не придут в военкомат и не станут на воинский учет, можно получить штраф от 850 до 1700 гривен.

Ранее член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский сказал, что в Украине женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года, приобретают статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.