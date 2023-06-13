Мобилизация-2023. Что грозит за неявку в ТЦК после получения повестки 13 июня, 22:05 Военнообязанным, которые не пришли в ТЦК, грозит ответственность (Фото:Прилепа Александр / УНИАН)

Военнообязанным, которые получили повестку, однако, не пришли в ТЦК, грозит ответственность. В частности, административная или уголовная.

Штрафы за неявку в ТЦК

После того, как военнообязанный получил повестку, он должен явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Вручение повестки нельзя обжаловать в суде, а неявка на вызов в ТЦК карается административным штрафом или уголовной ответственностью.

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В случае неприбытия в ТЦК по вызову для уточнения данных или прохождения медкомиссии, лицу грозит административный штраф в размере:

— за первое нарушение от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700−3400 грн);

— в случае повторного нарушения в течение года от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 8500 грн).

Административный штраф за неявку по повестке или нарушение правил воинского учета назначает начальник ТЦК, но для этого человеку необходимо лично явиться в ТЦК. Человек получает квитанцию и оплачивает штраф, после чего получает повестку и совершает то, что от него требуется.

Когда грозит от 3 до 5 лет тюрьмы

Если же военнообязанный не явился после прохождения медкомиссии, получения повестки-призыва в ВСУ или мобилизационного распоряжения, то он несет уголовную ответственность.

В соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва на службу в период военного времени наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.