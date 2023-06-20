«Переждать» мобилизацию за рубежом. Что грозит мужчинам, которые не вернулись в Украину 20 июня, 15:28 Украинская таможня (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

На фоне всеобщей мобилизации Украину продолжают покидать мужчины призывного возраста. Как правило, определенные лица пользуются этим, чтобы избежать призыва в ряды ВСУ и «переждать» мобилизацию за границей.

Что грозит этим мужчинам, объяснил адвокат Богдан Пересада.

Кто из мужчин во время военного положения может выезжать за границу

Во время военного положения право мужчинам, которые не освобождены от мобилизации, выезжать за границу могут выдать:

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— военные или правоохранительные органы;

— военные администрации;

— медицинские учреждения;

— отправители или получатели гуманитарной помощи.

При этом за границей они могут находиться не более 30 календарных дней.

Грозит ли мужчинам наказание за невозвращение в Украину

Если по истечении 30-дневного срока человек не вернулся в Украину, то соответствующая военная администрация или Мининфраструктуры отменяет свое решение, однако никакого наказания за это не предусмотрено.

Адвокат отметил, что постановление Кабмина не является законом, а потому не может ввести административную или уголовную ответственность.

По словам Пересады, возможно, кто-то теоретически попытается привлечь к этому статью об уклонении от мобилизации. Впрочем, он считает, что это маловероятно, поскольку уклонение от мобилизации это совсем другой состав преступления.