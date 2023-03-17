Когда они обязаны реагировать немедленно. Что делать, если в части игнорируют рапорт военного
Рапорт игнорируют — что делать военным, чтобы защитить свои гражданские права (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. При разных обстоятельствах военные могли попасть в ситуации, когда их рапорт игнорируют в воинской части или начальник.
Военные во время службы имеют четкие обязанности и права, регламентируемые уставами и законами Украины. Однако, несмотря на строгость условий службы, особенно во время военного положения, военные имеют бесспорный механизм защиты своих прав - как в тылу, так и на фронте.
Специалисты правозащитной организации Юридическая сотня объяснили, что такое рапорт, в какие сроки он рассматривается, и что делать, если его игнорируют.
Рапорт – это возможность для военного реализовать собственные права и интересы. Однако рассмотрение рапорта может затягиваться и, как следствие, требующие срочного решения вопросы игнорируются.
«Хотя законодательство четко не определяет сроки и процедуры рассмотрения рапорта, каждый военнослужащий имеет право, чтобы его обращение было рассмотрено в пределах разумных сроков», ― подчеркнули юристы.
Как подать рапорты, которые его рассмотрели
Чтобы рапорт был рассмотрен, его обязательно должны зарегистрировать. Рапорт лучше составлять в двух экземплярах, один из которых представляется командиру, а второй, с датой и номером регистрации, остается вам. Также рапорт можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении на имя командира.
«Это поможет избежать отказа в регистрации рапорта или его „случайного“ исчезновения», ― объяснили представители организации.
Военный должен представить рапорт непосредственному командиру. Если же он не реагирует на такое обращение, необходимо обращаться к командиру лица, действия которого оспаривает военнослужащий.
Обязательно указываются предыдущие шаги, которыми военный пытался решить вопрос. В рапорт следует приобщить объяснения, доказательства своих предыдущих попыток и необходимые подтверждающие документы.
Рапорт игнорируют - куда обращаться
Военные имеют право обратиться с жалобой или лично к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка, органам, проводящим досудебное следствие, и другим государственным органам в случае незаконного бездействия командиров, касающегося рассмотрения рапортов. Такими органами являются:
- Министерство обороны;
- оперативное командование Генерального штаба ВСУ;
- Военная служба правопорядка;
- Командование Медицинских Сил ВСУ;
- Государственное бюро расследований;
- структурные подразделения Специализированной военной прокуратуры.
«Если нерассмотрение рапорта приводит к нарушению ваших конституционных прав, вы можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека», ― отмечают юристы.
Военнослужащий, подавший обращение (рапорт), имеет право получить ответ и/или информацию о результате рассмотрения жалобы. Также имеет право присутствовать при рассмотрении и в целях дальнейшего обжалования обратиться в суд. Ответ на рапорт должен содержать решение вопросов, поставленных в рапорте (обращении, заявлении, жалобе).
В случае отказа ответ должен быть в письменной форме со ссылкой на акты законодательства с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования принятого решения.
Информация о предложениях, заявлениях и жалобах в день поступления их вносится в журнал регистрации предложений, заявлений и жалоб граждан, который ведется и хранится в каждой воинской части, учреждении и учреждении.
Какие сроки рассмотрения и какой рапорт рассматривают немедленно
«Для регулирования срока рассмотрения рапортов применяются нормы гражданского законодательства, в частности, Закона Украины Об обращениях граждан от
Чтобы добавить точности срокам, в рапорт можно подать заявление с просьбой безотлагательного разбирательства, обосновав невозможность ждать в течение большего срока. Если вопрос не требует изучения, то рассмотрение рапорта может состояться безотлагательно.
В одном случае рапорт могут рассмотреть немедленно – если требуется увольнение военного по состоянию здоровья.
«Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ предусматривает норму, в соответствии с которой рапорты об увольнении по состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности в военную службу должны быть оформлены и направлены должностному лицу, издающему приказ об увольнении немедленно (часть 2 пункта 240 Указа Президента Украины № 1153/2008 от
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