Когда они обязаны реагировать немедленно. Что делать, если в части игнорируют рапорт военного 17 марта, 16:15 Рапорт игнорируют — что делать военным, чтобы защитить свои гражданские права (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. При разных обстоятельствах военные могли попасть в ситуации, когда их рапорт игнорируют в воинской части или начальник.

Военные во время службы имеют четкие обязанности и права, регламентируемые уставами и законами Украины. Однако, несмотря на строгость условий службы, особенно во время военного положения, военные имеют бесспорный механизм защиты своих прав - как в тылу, так и на фронте.

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Специалисты правозащитной организации Юридическая сотня объяснили, что такое рапорт, в какие сроки он рассматривается, и что делать, если его игнорируют.

Рапорт – это возможность для военного реализовать собственные права и интересы. Однако рассмотрение рапорта может затягиваться и, как следствие, требующие срочного решения вопросы игнорируются.

«Хотя законодательство четко не определяет сроки и процедуры рассмотрения рапорта, каждый военнослужащий имеет право, чтобы его обращение было рассмотрено в пределах разумных сроков», ― подчеркнули юристы.

Как подать рапорты, которые его рассмотрели

Чтобы рапорт был рассмотрен, его обязательно должны зарегистрировать. Рапорт лучше составлять в двух экземплярах, один из которых представляется командиру, а второй, с датой и номером регистрации, остается вам. Также рапорт можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении на имя командира.

«Это поможет избежать отказа в регистрации рапорта или его „случайного“ исчезновения», ― объяснили представители организации.

Военный должен представить рапорт непосредственному командиру. Если же он не реагирует на такое обращение, необходимо обращаться к командиру лица, действия которого оспаривает военнослужащий.

Обязательно указываются предыдущие шаги, которыми военный пытался решить вопрос. В рапорт следует приобщить объяснения, доказательства своих предыдущих попыток и необходимые подтверждающие документы.

Рапорт игнорируют - куда обращаться

Военные имеют право обратиться с жалобой или лично к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка, органам, проводящим досудебное следствие, и другим государственным органам в случае незаконного бездействия командиров, касающегося рассмотрения рапортов. Такими органами являются:

Министерство обороны;

оперативное командование Генерального штаба ВСУ;

Военная служба правопорядка;

Командование Медицинских Сил ВСУ;

Государственное бюро расследований;

структурные подразделения Специализированной военной прокуратуры.

«Если нерассмотрение рапорта приводит к нарушению ваших конституционных прав, вы можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека», ― отмечают юристы.

Военнослужащий, подавший обращение (рапорт), имеет право получить ответ и/или информацию о результате рассмотрения жалобы. Также имеет право присутствовать при рассмотрении и в целях дальнейшего обжалования обратиться в суд. Ответ на рапорт должен содержать решение вопросов, поставленных в рапорте (обращении, заявлении, жалобе).

В случае отказа ответ должен быть в письменной форме со ссылкой на акты законодательства с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования принятого решения.

Информация о предложениях, заявлениях и жалобах в день поступления их вносится в журнал регистрации предложений, заявлений и жалоб граждан, который ведется и хранится в каждой воинской части, учреждении и учреждении.

Какие сроки рассмотрения и какой рапорт рассматривают немедленно

«Для регулирования срока рассмотрения рапортов применяются нормы гражданского законодательства, в частности, Закона Украины Об обращениях граждан от 02.10.1996 . В соответствии с ним обращения могут рассматриваться и решаться безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней со дня получения их в случае, если они не нуждаются в дополнительном изучении. Общий срок – один месяц и при необходимости может быть продлен до 45 дней», ― сообщают эксперты.

Чтобы добавить точности срокам, в рапорт можно подать заявление с просьбой безотлагательного разбирательства, обосновав невозможность ждать в течение большего срока. Если вопрос не требует изучения, то рассмотрение рапорта может состояться безотлагательно.

В одном случае рапорт могут рассмотреть немедленно – если требуется увольнение военного по состоянию здоровья.

«Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ предусматривает норму, в соответствии с которой рапорты об увольнении по состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности в военную службу должны быть оформлены и направлены должностному лицу, издающему приказ об увольнении немедленно (часть 2 пункта 240 Указа Президента Украины № 1153/2008 от 10.12.2008 года)», - подчеркнули юристы.