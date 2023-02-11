Отказ от повестки. В ТЦК прокомментировали, какие санкции могут применяться к уклонистам от мобилизации 11 февраля, 07:16 Мобилизация 2023: последние новости (Фото:Силы территориальной обороны ВСУ \ facebook)

Согласно типу правонарушения, к лицу может применяться как административная, так и уголовная ответственность согласно законодательству Украины. Об этом рассказал начальник Печерского ТЦК и СП в Киеве полковник Сергей Калугин во время брифинга в Military Media Center.

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«Наказание наступает в зависимости от совершенного правонарушения. В случае если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей», — сообщил Калугин.

К примеру:

уклонение от повестки для сверки военно-учетных данных предусматривает административную ответственность (ст. 210-1. Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, штраф от 510 до 1700 грн);

ответственность штраф от 510 до 1700 грн); если военнообязанный пришел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и избежал отправки в ряды ВС Украины в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность (с т. 336 УКУ Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период карается лишением свободы от 3 до 5 лет).

Напомним, ранее NV нашел объяснение военного руководства и рассказывал, по какому принципу сейчас выдают повестки мужчинам в Украине.