Из-за новой волны мобилизации в РФ. Кого будут призывать в первую очередь в Украине и будет ли усилена мобилизация 9 января, 15:47 Общая мобилизация 2023 — будет ли усилен призыв в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В России готовится новая волна мобилизации. Военно-политическое руководство Украины объяснило, кого сейчас призывают в ВСУ и планируется ли усиленная мобилизация.

Военно-политическое руководство Украины объявит об усилении мобилизации публично, если нужно будет проводить подобные мероприятия. Министр обороны Алексей Резников в прямом эфире марафона новостей заверил, что сейчас в Украине еще не призвали 100% запланированного состава по предварительному плану.

Видео дня

«В массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу необходимости. Но, конечно, ситуация может на фронте измениться любым способом в любой момент, поэтому в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, Президента, ВР и тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, нам нужно увеличивать мобилизацию», - сказал он.

Мобилизация в Украине – кого призывают в первую очередь

По его словам, в Украине пополняются и доукомплектовываются подразделения специалистами, наиболее необходимыми для отдельных задач

Резников подчеркнул, что Украина «восполняет потери, берет специальных специалистов для определенных задач». Он подчеркнул, что общая мобилизация объявлена в феврале 2022 года, и она проходит в нужных темпах.

«И мы даже не выбрали еще тот стопроцентный потенциал, который там введен», — подчеркнул министр.

Во время всеобщей мобилизации военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, которые могут нести службу по состоянию здоровья.

Мобилизация 2023 ― кто имеет право на отсрочку

В 2022 году Верховная Рада определила, что во время войны не мобилизуют украинцев по нескольким категориям причин.

По профессиональной деятельности:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

В конце 2022 года Кабмин продлил действие отсрочки от призыва на три месяца лицам, забронированным за органами госвласти и другими государственными органами. Изменения действуют для военнообязанных, которым отсрочки предоставили соответствующими решениями Минэкономики согласно постановлению правительства от 03.03.2022 № 194. Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения и сроки действия которых не истекли.

Однако забронированные военнообязанные не имеют права на выезд за страну, хотя и получили отсрочку от мобилизации.

Для получения образования, преподавания или для занятия наукой:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В частности, студенты получают право на отсрочку, но не имеют права на выезд за границу во время войны.

По состоянию здоровья:

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Не призывают лиц с инвалидностью I, II, III групп, больных тяжелыми инфекционными заболеваниями, венерическими заболеваниями, с серьезными физическими недостатками, тяжелыми болезнями слуха и зрения. Ранее НВ рассказывал о перечне болезней, имея которые человек не может быть мобилизован на службу.

Лица с третьей группой инвалидности могут быть мобилизованы по собственному желанию и для службы по месту жительства.

По семейным обстоятельствам:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

беременные женщины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. В эту категорию входят близкие таких людей:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.