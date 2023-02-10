«Играют сверхважную функцию». В Генштабе ответили о бронировании работников электронных коммуникаций и ФЛП 10 февраля, 15:56 Бронирование в Украине — последние новости (Фото:Минобороны via FB)

После шестого продолжения военного положения и общей мобилизации в Украине подняли вопросы бронирования работников компаний, поставляющих электронные коммуникационные услуги, учитывая, что многие такие специалисты оформлены как ФЛП.

Нардеп Александр Федиенко прокомментировал, что этот вопрос обсуждали на Комитете ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке. Он отметил, что к нему обращались с вопросами по проблематике бронирования операторами электронных коммуникаций своих работников, непосредственно обеспечивающих техническое обслуживание по бесперебойному предоставлению электронных коммуникационных услуг.

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В обсуждении приняли участие Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и Генеральный штаб ВСУ.

”По состоянию на сегодня предприятия поставщиков электронных коммуникационных услуг выполняют сверхважную функцию. Сеть Интернет используется во всех сферах деятельности и отраслях, начиная с банковской сферы, цифровых сервисов, образовательных процессов и заканчивая крупными инфраструктурными объектами. Подавляющее большинство отраслей будут парализованы без доступа к сети Интернет.

В настоящее время, в условиях правового режима военного времени, нагрузка на специалистов поставщиков электронных коммуникационных услуг увеличилась в десятки раз, а большинство специалистов предприятий отрасли работают на грани своих возможностей для обеспечения устойчивой и бесперебойной связи. Однако с принятием постановления Кабинета № 76 встал вопрос критической неопределенности процессов бронирования военнообязанных специалистов отрасли электронных коммуникаций", — поделился депутат и перечислил следующие основные вопросы:

возможность бронирования работников независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

статус поставщика электронных коммуникационных сетей и/или услуг как основание для принятия решения об определении предприятия критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

необходимое установление четкой процедуры и сроков прохождения документов через все государственные органы и сроки принятия решения Минэкономики для быстрого оформления бронирования;

необходимо четко определить органы, в которые представляются списки забронированных и органы, в которые обращаться для предоставления статуса критически важного предприятия;

необходимо уточнить порядок определения предприятия, которое имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества;

не установлена ​​возможность и процедура продления бронирования в упрощенном порядке для ранее забронированных работников;​

продление действия предыдущих отсрочок, срок которых истекает, на время доработки нового Порядка.

Представитель Генштаба ВСУ ответил:

в соответствии с новым постановлением возможно бронирование до 50% от численности военнообязанных, работающих на предприятии;

в это число не учитываются руководители и их заместители;

Бронирование возможно, если на предприятии ведется военный учет. При невыполнении этого условия бронирование невозможно;

руководитель предприятия несет личную ответственность за ведение учета.

Это также касается и бронирования лиц, оформленных как ФЛП. Часто возникают проблемы из-за ненадлежащего оформления предприятиями документов для бронирования работников. Представитель Минцифры акцентировал, что исторически сложилось так, что электронными коммуникациями занимаются ФЛПы (от 2600 до 5000), которым крупные операторы отдали на подрядное выполнение большинство работ», - добавил нардеп.

То есть в связи с тем, что ФЛП не является официально работниками предприятий, действующий механизм бронирования на них не распространяется. Для того чтобы была возможность бронирования ФЛПов, должно быть ведение военного учета.

«По ФЛП по критическому, это ведение военного учета. Нет учета — нет бронирования», — подытожил депутат. Также он добавил изображение действующего алгоритма бронирования ФЛП.

Алгоритм бронирования работников / Фото: Александр Федиенко\фейсбук

«Обращаюсь в Министерство цифровой трансформации, Госспецсвязи наработали изменения в постановление, и пролонгировать его действие до 1 апреля 2023 для тех, чье бронирование заканчивается в феврале 2023 года. Разработать механизм Единого окна для каждого ЦОО . Предприятие подает документы в Единое окно и дальше государственные органы проведя проверку, коммуникируют с ГШ ВСУ», — подытожил автор сообщения.

Напомним, ранее NV рассказывал, сколько продлится мобилизация и кого призывают в первую очередь. Делимся актуальными новостями.