В ответ на угрозы РФ. Кого призывают в первую очередь и усилят ли мобилизацию с 1 апреля 27 марта, 22:51 Мобилизация в Украине: кого призывают в первую очередь и усилят ли мобилизацию (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестки об уточнении данных и мобилизации. Рассказываем, кого мобилизуют и когда отправляют на передовую в Украину.

Законами №8419 и №8420 в Украине военное положение и общая мобилизация продлены до 20 мая 2023 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если не имеют отсрочки по закону. В законодательстве Украины не закреплено, где можно разглашать повестки, поэтому уполномоченные лица раздают их на улицах и во всех публичных местах.



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Порядок военной службы, увольнение и срок службы регулируются Законом о воинской обязанности. Порядок мобилизации при общей мобилизации регулируется Законом о мобилизационном долге и мобилизации.

Что такое мобилизация и будет ли усиление призыва

Глава Слуги Народа в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал на телемарафоне свое заявление о новом усилении мобилизации в ответ на заявление РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси. В частности, он пояснил, что с 24 февраля 2022 года идет общая мобилизация, которая идет по плану и не имеет никаких волн. Как отмечено в законодательстве, мобилизация происходит согласно планам, которые согласовывает высшее военно-политическое руководство и которые могут быть секретными – то есть не сообщаться гражданам.

До этого в интервью агентству SKY News Давид Арахамия заявил, что Украина может провести дополнительную мобилизацию в ответ на размещение РФ ядерного оружия в Беларуси. Тогда Украине потребуется больше людей, чтобы контролировать северную границу.

«Это может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно по крайней мере еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта. Это больше тысячи километров», – сказал он.

Общая мобилизация – это система мер в экономической, политической сферах страны, инфраструктуре и военных учреждениях, направленные на обеспечение всесторонней защиты страны от угрозы. Во время общей мобилизации все ресурсы направляются на обеспечение обороны – пополнение войск, обеспечение их оружием, амуницией, провиантом. Во время общей мобилизации во время военного состояния возможна мобилизация техники, которая принадлежит гражданам с возмещением.

Ограничение прав человека и гражданина во время военного положения

Во время военного положения ограничиваются некоторые права гражданина в Украине. Статья 64 Конституции предусматривает, что конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Во время чрезвычайного или военного положения отдельные права и свободы можно ограничить с указанием срока действия этих ограничений. Однако есть список прав, которые нельзя ограничивать даже во время военного положения.

Не могут быть ограничены права и свободы из следующих статей Конституции Украины: 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

Кого мобилизуют и отправляют на передовую без подготовки

Общая мобилизация подразумевает призыв всех мужчин от 18 до 60 лет. Сейчас мобилизуют семь категорий:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие опыта службы;

призывники, прошедшие военную службу;

военнообязанные и резервисты, с опытом военной службы;

мужчины от 18 до 27 лет, идущие служить добровольно по контракту;

лица сняты или исключены с военного учета, если они пригодны к службе по решению ВВК и отсрочки;

лица с инвалидностью, добровольно вступающие в Сил обороны;

ограниченно годные в военное время и непригодные в мирное время.

Как пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, мужчины, не имеющие опыта службы, должны проходить обучение перед отправкой на фронт, которое должно длиться не менее месяца. Военнослужащие запаса могут быть призваны для переподготовки, но военные с опытом службы отправляются сразу в воинские части, и там командиры могут направлять их на передовую.

«В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части», ― подчеркнул он.

Кто вручает повестки в Украине

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Как отметил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, граждане вправе проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

На работе руководители предприятий, учреждений и организаций должны получить распоряжение главы ТЦК о выдаче повесток.

Сотрудники ТЦК, представители органов местного самоуправления должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК со своими именами о том, что они вправе выдавать повестки, а также служебное удостоверение.