«Это ломает ребят». Военный капеллан называет пять проблем, от которых страдают украинские бойцы «на нуле» 19 марта, 10:20 Елена Легенчук (Фото:DR)

Елена Легенчук, одна из первых женщин-капелланов, допущенная на передовую, рассказала NV о том, с чем обращаются к ней военные

Елена Легенчук — 37-летняя женщина-капеллан, которая за более чем полгода работы на нуле объездила почти всю линию фронта Донбасса. Она рассказала NV, какие проблемы беспокоят бойцов в самых горячих точках.

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1. ОДИНОЧЕСТВО И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ

«Проблема номер один сейчас — это безумная усталость эмоциональная. На самом деле большинство военных чувствуют себя очень одинокими. Они часто устали общаться между собой, у них даже нет конструктивных диалогов, потому что у каждого свои переживания. Из-за этого повышается раздражительность. Она влияет на качество общения между бойцами, и часто они либо бросают друг другу какие-нибудь глупые шутки, либо просто молчат. Усталость и одиночество их поглощает».

2. ФИЗИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ

«Я поддерживаю постоянную связь с некоторыми подразделениями и знаю, что иногда ребят бросают на ротацию на новое не всегда подготовленное место. Вот декабрьская ситуация: тогда были морозы и моих ребят бросили под Марьинку без возможности разжечь костер, без обогрева, без ничего. Они жили прямо в подвалах, уже простреленных сотню раз. Из-за таких ситуаций бойцы часто не выдерживают и бросают позиции — от физической усталости, от того, что им холодно несколько суток, их постоянно обстреливают, у них нет связи, они не знают, придут ли за ними и дадут ли подкрепление. Это ломает ребят».

3. КОШМАРЫ И БЕЗСОННИЦА

«Еще одна проблема — ночные кошмары и потеря сна из-за увиденного и пережитого. Таких не вырубит даже безумная усталость. Труднее всего здесь приходится боевым медикам. Они видят очень много тех, кого не успели спасти, и им это тяжело дается. В госпитале я как-то посещала бойца, который рассказал: «Я когда-то был боевым медиком, но смотреть на это мясо не смог. Три года после не спал. Я решил, что лучше буду просто бойцом, но не медиком, потому что это невозможно выдержать».

4. ПОТЕРЯ ПОБРАТИМОВ

«Мы приезжали к бойцам, которые накануне понесли потери. Например, замкомандира увел с собой ребят и их всех «положили», а уцелевшие даже еще не успели унести тела. Это была трудная ситуация, здесь даже не нужно разговаривать, а только слушать.

Всё зависит от психики человека и от того, сколько он находится на войне. Есть те, у кого мозг уже блокирует события — они ничего не чувствуют, рассказывают истории холодно, без эмоций, словно просто проговаривают пережитое. Есть те, у которых начинается паника и истерика, потому что они следующие. А есть те, которые не верят, что вернутся. Они ведут здоровую, адекватную беседу, а в конце добавляют: «Да я не выживу здесь никогда».

5. РАЗЛАД В СЕМЬЕ

«Также бойцы испытывают сильный стресс из-за общения с семьей. Далеко не у всех были гармоничные отношения, а война их только разрушила, и потому на фронте очень много разведенных. Они теперь говорят, что им нечего терять и их никто не ждет. А если боец теряет смысл жизни — он уже не боец. Ибо когда падает дух, человек ищет смерти подсознательно. Таких ребят очень много, они чаще воюют с 2014—2015 года. И когда я спрашиваю, видит ли он свое будущее вне войны, то получаю ответ: «Я боюсь того, что закончится война, и мне придется жить».

Полную версию интервью с Еленой Легенчук читайте здесь

