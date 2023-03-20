Четыре категории. Кто подлежит мобилизации и когда закончится военное положение в Украине 20 марта, 14:00 Мобилизация 2023 в Украине — кто подлежит мобилизации во время военного положения (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине с 24 февраля идет общая мобилизация, призывают всех военнообязанных мужчин, способных нести службу по состоянию здоровья. Рассказываем, сколько будет продолжаться военное положение и кто подлежит мобилизации.

Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая законами № 8419 и № 8420. Общая мобилизация означает переход страны в обеспечение военных потребностей во всех сферах, не только в обеспечении военнослужащих на фронте. Военное положение позволяет законодательной и исполнительной власти организовать оборону страны и перевести функционирование всех сфер для обеспечения функционирования армии, промышленности и защиты граждан.

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Во время военного положения и всеобщей мобилизации призвать могут всех военнообязанных, резервистов и призывников.

Что такое военное положение и всеобщая мобилизация

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления. полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц срок действия этих ограничений.

Общая мобилизация — это механизм направления всех ресурсов страны в ее защиту от нападающего. Общая мобилизация касается не только военной сферы, но и экономической и политической. Общая мобилизация проводится одновременно по всей территории Украины и касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Ограничение во время военного положения

Во время военного положения ограничиваются некие права людей в стране. Статья 64 Конституции предусматривает, что конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут быть установлены отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений.

Поэтому, не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями: 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституции Украины.

Когда закончится военное положение

Введение и правовой статус военного положения регулируется Законом о правовом режиме военного положения. В частности, статья 5 объясняет механизм введения военного положения:

СНБО Украины представляет на рассмотрение Президенту Украины предложения по введению военного положения в Украине или в отдельных ее местностях;

Президент Украины в случае принятия соответствующего решения издает указ о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и немедленно обращается в Верховную Раду Украины по его утверждению и представляет одновременно соответствующий проект закона;

ВРУ утверждает Указ Президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, который подлежит немедленному объявлению через средства массовой информации или обнародование другим способом

Военное положение может вводиться на срок до 90 дней. Для продления режима военного положения необходимо утвердить новый Указ Президента Украины о продлении военного положения или в другом случае, военное положение автоматически завершается по истечении срока.

Кто подлежит мобилизации в Украине

В Украине призывают мужчин с опытом службы и без опыта. Во время общей мобилизации можно призывать военнообязанных, призывников и резервистов, которые находятся на военном учете — это мужчины от 18 до 60 лет. Женщины военнослужащие или военнообязанные женщины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы добровольно.

Мобилизовать могут четыре категории:

Военнообязанные и резервисты с опытом службы;

Призывники, уже прошедшие срочную службу;

Военнообязанные, не имеющие опыта службы;

Ограниченно пригодные во время военного положения мужчины;

Мужчины, не имеющих опыта службы, должны проходить обучение перед отправкой на фронт, которое предусматривает слаживание, обучение тактике и стрельбе из оружия, продолжительностью не менее месяца. Военнослужащие запаса могут быть призваны на переподготовку, пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

«В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части. Все остальные военнообязанные запасы, которые не проходили до этой военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки. Как минимум, это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более долгий срок. И после этого они направляются в воинские части», ― подчеркнул он.

Кто имеет право вручать повестки

В соответствии с пунктом 56 Положения об уведомлении граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Сотрудники ТЦК, представители органов местного самоуправления должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК со своими именами о том, что они имеют право выдавать повестки, а также служебное удостоверение. Руководители предприятий, учреждений, организаций получают распоряжение главы ТЦК о выдаче повесток сотрудникам.