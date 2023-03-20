Четыре категории. Кто подлежит мобилизации и когда закончится военное положение в Украине

20 марта, 14:00
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Мобилизация 2023 в Украине — кто подлежит мобилизации во время военного положения (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Мобилизация 2023 в Украине — кто подлежит мобилизации во время военного положения (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине с 24 февраля идет общая мобилизация, призывают всех военнообязанных мужчин, способных нести службу по состоянию здоровья. Рассказываем, сколько будет продолжаться военное положение и кто подлежит мобилизации.

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Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая законами № 8419 и № 8420. Общая мобилизация означает переход страны в обеспечение военных потребностей во всех сферах, не только в обеспечении военнослужащих на фронте. Военное положение позволяет законодательной и исполнительной власти организовать оборону страны и перевести функционирование всех сфер для обеспечения функционирования армии, промышленности и защиты граждан.

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Во время военного положения и всеобщей мобилизации призвать могут всех военнообязанных, резервистов и призывников.

Что такое военное положение и всеобщая мобилизация

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления. полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц срок действия этих ограничений.

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Общая мобилизация — это механизм направления всех ресурсов страны в ее защиту от нападающего. Общая мобилизация касается не только военной сферы, но и экономической и политической. Общая мобилизация проводится одновременно по всей территории Украины и касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.

Ограничение во время военного положения

Во время военного положения ограничиваются некие права людей в стране. Статья 64 Конституции предусматривает, что конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут быть установлены отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений.

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Поэтому, не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями: 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституции Украины.

Когда закончится военное положение

Введение и правовой статус военного положения регулируется Законом о правовом режиме военного положения. В частности, статья 5 объясняет механизм введения военного положения:

  • СНБО Украины представляет на рассмотрение Президенту Украины предложения по введению военного положения в Украине или в отдельных ее местностях;
  • Президент Украины в случае принятия соответствующего решения издает указ о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и немедленно обращается в Верховную Раду Украины по его утверждению и представляет одновременно соответствующий проект закона;
  • ВРУ утверждает Указ Президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, который подлежит немедленному объявлению через средства массовой информации или обнародование другим способом
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Военное положение может вводиться на срок до 90 дней. Для продления режима военного положения необходимо утвердить новый Указ Президента Украины о продлении военного положения или в другом случае, военное положение автоматически завершается по истечении срока.

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Кто подлежит мобилизации в Украине

В Украине призывают мужчин с опытом службы и без опыта. Во время общей мобилизации можно призывать военнообязанных, призывников и резервистов, которые находятся на военном учете — это мужчины от 18 до 60 лет. Женщины военнослужащие или военнообязанные женщины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы добровольно.

Мобилизовать могут четыре категории:

  • Военнообязанные и резервисты с опытом службы;
  • Призывники, уже прошедшие срочную службу;
  • Военнообязанные, не имеющие опыта службы;
  • Ограниченно пригодные во время военного положения мужчины;

Мужчины, не имеющих опыта службы, должны проходить обучение перед отправкой на фронт, которое предусматривает слаживание, обучение тактике и стрельбе из оружия, продолжительностью не менее месяца. Военнослужащие запаса могут быть призваны на переподготовку, пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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«В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части. Все остальные военнообязанные запасы, которые не проходили до этой военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки. Как минимум, это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более долгий срок. И после этого они направляются в воинские части», ― подчеркнул он.

Кто имеет право вручать повестки

В соответствии с пунктом 56 Положения об уведомлении граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

  • представители органов местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;
  • представители учебных заведений;
  • должностные лица районного (городского) ТЦК.

Сотрудники ТЦК, представители органов местного самоуправления должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК со своими именами о том, что они имеют право выдавать повестки, а также служебное удостоверение. Руководители предприятий, учреждений, организаций получают распоряжение главы ТЦК о выдаче повесток сотрудникам.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Военное положение Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка

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