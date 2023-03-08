Четыре категории граждан. Сколько будет продолжаться общая мобилизация и кого сейчас призывают 8 марта, 12:16 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Украине с 24 февраля идет военное положение, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы для защиты государства, если пригодны по состоянию здоровья. Рассказываем, кого сейчас призывают и сколько еще будет продолжаться общая мобилизация.

Верховная Рада проголосовала за законы № 8419 и № 8420, военное положение и общую мобилизацию продлили до 20 мая, столько же точно будут продолжаться мероприятия по призыву мужчин, в том числе выдача повесток в публичных и любых местах, поскольку точное место их вручения не определено законом .

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Общая мобилизация проходит в соответствии с Законом о мобилизационной подготовке и мобилизации и Положением о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденное постановлением КМУ № 352 .

Сколько продлится мобилизация в Украине

Как сообщил член комитета безопасности ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, характер боевых действий не дает прогнозировать, когда закончится война, а соответственно, когда пропадет потребность в мобилизации и военном состоянии.

«Осенью будет понятно, есть ли реальный шанс завершить эту войну победой до конца года. А раньше — я воздержался бы от подобных прогнозов. У меня просто нет объективной информации для того, чтобы делать какие-либо выводы», ― подчеркнул он.

Законодательство Украины предусматривает возможность введения военного положения и общей мобилизации на 90 дней, после чего их следует продолжать указом Президента и утверждать Верховной Радой. Таким образом, до 20 мая президент и Верховная Рада будут продолжать меры по обеспечению безопасности Украины, если Россия не выведет войска с территории нашей страны.

Кого мобилизуют весной и летом 2023 года в Украине

Как сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач, общая мобилизация проходит в соответствии с планом, она продолжается постоянно без волн, начиная с 24 февраля 2022 года. Сейчас призываются следующие категории граждан:

ограниченно пригодные во время военного положения;

военные, проходившие срочную службу;

офицеры запаса, резервисты, другие лица с опытом службы;

граждане, не проходившие военную службу.

«О призыве ограничено пригодных: теоретически возможно, что ограниченно пригодные в военное время могут быть призваны на военную службу, но для них есть определенные ограничения для прохождения военной службы. Такие военнослужащие будут проходить военную службу, если они будут призваны только в частях небоевого состава – обеспечение или же в тыловых подразделениях», – подчеркнул Роман Горбач.

Это означает, что потенциально владельцы «белые билеты» подлежат мобилизации в случае необходимости, как и лица, не прошедшие срочную службу с 18 до 27 лет по каким-то причинам. При выдаче «белых билетов» в военнослужащем указывалась статья о состоянии здоровья гражданина и уровне годности в мирное время и военное положение. Очень часто лица непригодны в мирное время – пригодны или ограниченно пригодны в военное.

Кто и где выдает повестки в Украине

В законодательстве не предусмотрено место, где можно выдавать повестки в Украине, поэтому их могут выдавать адресно по месту жительства или регистрации, на улице, в ТРЦ, в кино, магазинах, на базарах, в метро и т.д.

Повестки в соответствии с пунктом 56 Положения оповещения граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки должны выдавать уполномоченные лица, имеющие соответствующий приказ главы ТЦК со своими именами. Это:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Как определяется пригодность к военной службе

Военно-врачебные комиссии проводят медосмотр граждан Украины, получивших повестки на прохождение ВЛК после уточнения учетных данных в ТЦК. Весной призывы ВЛК сформированы и действуют для осмотра мобилизованных, в то время как весенний призыв в армию отменен.

Ранее для прохождения ВЛК гражданам нужно было сдать общие анализы крови и мочи, получить справки о том, что они не состоят на учете у нарколога, не имеют венерических заболеваний, психологических расстройств и подготовить заключения врачей, если у них хронические заболевания. Однако возможны сценарии, когда ВЛК предлагают проходить сразу после уточнения данных. Лицам, страдающим хроническими заболеваниями, следует обновить данные о своем здоровье у врачей и иметь соответствующие документы об обследовании при себе, когда идут по повестке в ТЦК.

На обходе врачей ВЛК граждан осматривают соответственно таблице заболеваний и толкованием к ней, предусмотренным Приказом № 402 Министерства обороны об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. В Положении рассмотрены расстройства здоровья и определена степень годности граждан. В случае необходимости врачи могут направить гражданина на дообследование или на стационар с обследованием. Также, решение ВЛК можно обжаловать в высшей инстанции (городской, областной ВЛК).

Обучение мобилизованных граждан

Граждане, не проходившие военную службу, однако пригодные по состоянию здоровья к несению службы могут вызываться в территориальные центры комплектования для уточнения данных и прохождения ВЛК. В случае, если их профессия или специальность подходят для службы в воинских частях, а по состоянию здоровья они пригодны к несению службы, такие граждане могут быть мобилизованы.

Однако они не отправляются сразу в воинские части, или просто на фронт, «на ноль», полковник подчеркнул, что они проходят обучение и подготовку от одного месяца.

«Военнослужащие, которые проходили срочную службу и не только срочную в запасе еще есть, они призываются по мобилизации, но вместе с тем призываются граждане, которые не проходили военную службу. Вторая категория граждан призывается только в учебные части, в учебные центры с целью прохождения подготовки», ― говорит он.

Мобилизация офицеров запаса

Офицеры запаса также могут быть мобилизованы при необходимости, однако Роман Горбач объяснил, что для офицеров существуют специальные курсы переподготовки, благодаря которым они могут менять свою военную специальность, обновлять навыки эффективной деятельности в условиях военного положения для выполнения своих обязанностей в новых подразделениях. Обучение офицеров запаса, желающих сменить свою специальность, длится около трех месяцев.