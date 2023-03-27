Порядок действий и документы. Кто может уволиться с военной службы по семейным обстоятельствам с апреля 2023 года 27 марта, 16:44 Кто из военных может уволиться по семейным обстоятельствам — документы и порядок действий (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 20 мая 2023 года. Закон о воинской обязанности и военной службе регулирует прохождение службы в Украине, а также сроки службы и основания для увольнения – для мирного времени, особого положения и военного положения.

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Если военнослужащий или военнослужащая имеют право на увольнение, закон предусматривает, что начальство должно содействовать ему в реализации своего права.

Увольнение с военной службы – кто может пойти по семейным обстоятельствам

Статья 23 Закона отдельно выделяет семейные обстоятельства, по которым военные могут уволиться с военной службы во время военного положения:

В связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

В связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или почек IV степени, ребёнка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующее государственная политика в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

В связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

В связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

Военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

Один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

Военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

Пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Как уволиться по семейному положению: пошаговая инструкция

Для того чтобы получить увольнение, в первую очередь необходимо собрать документы подтверждающие основания для увольнения. Это могут быть:

документы, подтверждающие семейные связи;

медицинские заключения МСЭК о необходимости надзора, об инвалидности;

обоснование, почему именно военный должен смотреть или заботиться о родственнике, и почему этого не может сделать кто-либо другой из семьи;

Единственный способ военного реализовать свои права во время военной службы – это представление рапорта. Поэтому для подачи документов на увольнение к ним добавляется рапорт военного. Подача документов осуществляется следующим образом:

военный представляет рапорт непосредственному командиру, где должны быть указаны основания увольнения;

в рапорт прилагаются документы, подтверждающие следующие основания. Копии должны быть удостоверены нотариусом.

При этом родственные связи должны быть подтверждены документально, гражданский брак не подходит как доказательство родственных связей.

Отсрочка от мобилизации и увольнения со службы по семейным обстоятельствам

Не следует путать отсрочку от мобилизации и увольнение – отсрочка регулируется статьей 23 Закона о мобилизационной подготовке. Количество оснований для отсрочки по семейным обстоятельствам больше, чем оснований для увольнения, но они не одинаковы.

Если лицо, имеющее право на отсрочку, не воспользовалось своим правом в ТЦК, прошло военно-врачебную комиссию и получило мобилизационное распоряжение, оно теряет право на отсрочку и может не иметь право на увольнение, если его основание не указано в Законе.