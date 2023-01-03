Новые правила военного учета 2023 года. 11 обязанностей военнообязанных в Украине во время войны 3 января, 15:47 Мобилизация в Украине — что предусматривает военный учет мужчин 2023 (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине утвердили новый порядок военного учета мужчин. Рассказываем, какие обязанности теперь у военнообязанных и что нового предусматривает Порядок.

В 2023 году были утверждены новые правила военного учета в Украине. Правительство опубликовало текст постановления №1487 , которым утвержден Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Мужчин обязывают возвращаться из-за границы, если у них нет отсрочки, а также регулярно лично подавать свои учетные данные в ТЦК.

Видео дня

В частности, дипломатические учреждения Украины информируют граждан, которые не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу о призыве или мобилизации и способствуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время.

Дипучреждения ведут военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете, по списку. Список хранится в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в течение пяти лет и извещается в течение 7 дней со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения их на военном учете

В соответствии с настоящими Правилами призывники, военнообязанные и резервисты должны:

1. Состоять на военном учете:

по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства – в соответствующих ТЦК (военнообязанные СБУ – в Центральном управлении или региональных органах СБУ (далее органы СБУ), военнообязанные Службы внешней разведки – в соответствующем подразделении Службы внешней разведки). Кроме того, призывники, военнообязанные и резервисты, проживающих в селах и поселках, а также в городах, где отсутствуют соответствующие ТЦК, должны состоять на персонально-первичном военном учете в соответствующих исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;

по месту работы (обучения) - в центральных и местных органах исполнительной власти, в других государственных органах, в органах местного самоуправления, в органах военного управления (органах управления), воинских частях (подразделениях) Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований , а также правоохранительных органах специального назначения, на предприятиях, в учреждениях, организациях, учебных заведениях, учреждениях здравоохранения независимо от подчинения и формы собственности;

в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев - по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

2. Вовремя прибывать по повестке

Прибывать по вызову районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки на сборные пункты, призывные участки, в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях) районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки для взятия на военный учет и определения назначения на особый период, оформление военно-учетных документов, прохождение медицинского осмотра, направление на подготовку с целью получения или усовершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на учебные (проверочные) и специальное собрание военнообязанных и резервистов;

3. Не менять место жительства во время войны

Не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время без разрешения руководителя соответствующего ТЦК (военнообязанных и резервистов СБУ, Службы внешней разведки без разрешения соответствующего руководителя);

4. Проходить осмотр и лечение по решению ВЛК

Проходить медицинское обследование и лечение в учреждениях здравоохранения согласно решениям комиссий по вопросам приписки, призывных комиссий или военно-врачебных комиссий ТЦК, учреждений здравоохранения СБУ, а в Службе внешней разведки - по решению руководителей соответствующих подразделений или военно-врачебной комиссии Службы внешней разведки;

5. Исполнять обязанность перед государством

Проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять воинскую обязанность в запасе, проходить службу в военном резерве;

6. Прибывать в ТЦК лично для снятия с учета

Лично прибывать с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами для снятия с военного учета в случае выбытия в другую местность к новому месту жительства, за пределы Украины на постоянное место жительства или на срок более трех месяцев, в случае смены места жительства в пределах города переездом на территорию другого административного района;

7. Лично регистрироваться в ТЦК после смены места жительства

Лично в семидневный срок со дня прибытия в новое местожительство прибывать с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в соответствующий ТЦК (орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки, зарубежное дипломатическое учреждение Украины), который организует и ведет военный учет на территории соответствующей административно- территориальной единицы для взятия на военный учет;

8. Лично сообщать об изменениях персональных данных в ТЦК

Лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, а также предоставлять указанным органам документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации по основаниям, определенным в статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации;

9. Регулярно лично сверять личные данные в ТЦК

Сверять не реже одного раза в пять лет собственные персональные данные по учетным данным ТЦК, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки;

10. Каждый год подавать данные об отсрочке

Подавать ежегодно до 1 октября в ТЦК документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

11. Прибывать в ТЦК лично, если не пришла повестка по призыву

Если при любых обстоятельствах повестка ТЦК не поступила, граждане призывного возраста прибывают к призывному участку в десятидневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва на срочную военную службу, определенного указом Президента Украины.

За утрату или повреждение учетных документов военнообязанные несут административную ответственность.

За уклонение от мобилизации военнообязанные несут уголовную ответственность.