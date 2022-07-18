«Дело всего народа». Кто имеет право вручать повестки призывникам и почему не мобилизуют добровольцев 18 июля, 15:46 В командовании Сухопутных войск ВСУ ответили на часто задаваемые вопросы по призыву. (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Вручение повестки не означает немедленную мобилизацию призывника в ряды армии. В большинстве случаев в ТЦК военнообязанных вызывают для того, чтобы установить их на учет или обновить о них актуальную информацию.

Об этом рассказал начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач. Как правило, мобилизационные распоряжения получают уже посещавшие люди « Военкоматы» и имеют выводы ВЛК о пригодности к службе.

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Также он ответил на самые распространенные вопросы мобилизации в Украине во время военного положения.

Кто имеет право вручать повестку

Не обязательно повестку должен заполнять руководитель территориального центра комплектования. Если мы внимательно посмотрим на образец повестки, ее образец определен в порядке ведения военного учета, это постановление Кабинета Министров № 921 , там мы можем посмотреть, что эту повестку может подписать руководитель учреждения, руководитель поселкового совета и другие должностные лица. А военный комиссар может выдать распоряжение, в нем вписать сроки, фамилии этих военнообязанных и таким способом обязать этих должностных лиц оповестить военнообязанных, чтобы они явились в определенный срок в ТЦК. Не обязательно это должно делать начальник территориального центра комплектования. Есть другие должностные лица, которые могут быть наделены полномочиями вручать повестки», – объяснил Горбач.

По его словам, это также подписать повестку могут представители местной администрации, уполномоченные работники предприятий и территориальных центров комплектования.

Образец повестки, указанный в постановлении Кабмина №921 О порядке ведения военного учета / Фото: Скриншот НВ

Почему не мобилизуют добровольцев

Сейчас не все лица, изъявившие добровольное желание мобилизоваться на фронт, призваны в ряды армии. Горбач объяснил это тем, что мобилизационные планы составляют не только на основе необходимого количества призывников, но и в соответствии со специальностью лиц, нуждающихся в том или ином подразделении. Если доброволец обратился в ТЦК, его вызовут в случае, если будет необходимость в таких специалистах или до него дойдет очередь.

«Мобилизация не имеет добровольной основы. На законодательном уровне это военная служба по призыву. Добровольная служба – это военная служба по контракту, как указано. Поэтому, конечно, могут призываться лица, не желающие [служить]. Но в Конституции написано, что оборона, защита суверенитета, целостности – это дело всего народа… Поэтому защищать государство – это обязанность каждого гражданина», – объяснил Горбач.

Повестка как наказание

По словам начальника командования, в Украине не используются повестки как метод наказания за правонарушения. Наказания нарушителей предусмотрены административной или уголовной ответственностью, в то время как повестка вручается для уточнения военно-учетных данных в ТЦК и ведения актуального военного учета.

Просто так на блокпосту вручить повестку, которая бы означала, что его уже отправят в воинскую часть, так невозможно. Потому что эта повестка только тогда, когда человек прошел медицинское освидетельствование, уточнены все данные, нет семейных оснований, исключающих его от призыва. Поэтому это совершенно заблуждение», — прокомментировал военный.

Также Горбач рассказал, в каком случае во время мобилизации не нужно было вручать повестки всем военнообязанным. По его словам, это было бы возможно, если бы все граждане самостоятельно обращались в ТЦК, чтобы отметить свое состояние здоровья, местонахождение, контакты и т.д.: «Тогда не было бы необходимости вручать эти повестки. Только для обороны государства начальники вызвали бы, для призыва, и 90% [повесток] не нужно было бы вручать. Но ведь граждане не все сознательно относятся к своим обязанностям, которые определены законами Украины, и поэтому их приходится вызывать».

Напомним, ранее Зеленский призывал запретить выдачу повесток на блокпостах и в общественных местах. Соответствующая петиция набрала более 25 тысяч подписей украинцев. Также ранее Министр обороны Украины Алексей Резников выступил против практики вручения гражданам повесток к военкоматам в качестве наказания за какие-либо правонарушения.

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