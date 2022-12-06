Мобилизация 2022. В командовании ВСУ рассказали, кого могут направлять непосредственно в боевые воинские части 6 декабря, 08:09 Мобилизация в Украине: последние новости (Фото:facebook/RussianLandForces)

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба Командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в интервью НВ.

По его словам, с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину мобилизация проходит в плановом режиме. В высоком темпе она осуществлялась в феврале-марте 2022 года, то есть на начальном этапе. Сейчас призыв происходит в плановом режиме, призывается значительно меньшее количество личностного состава для доукомплектования воинских частей. Горбач отметил, что мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока не завершатся военные действия на территории Украины. Также он добавил, что оглашение мобилизации в России не повлияло на усиление призыва, ведь военное руководство сразу это учитывало.

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Согласно определенным потребностям для доукомплектования воинских частей, призывают все категории военнообязанных и военно-учетные специальности. Горбач рассказал, есть ли сейчас категории лиц, призываемых в первую очередь.

«В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части. Все остальные военнообязанные запасы, которые не проходили до этой военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки. Как минимум, это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более долгий срок. И после этого они направляются в воинские части.

Конечно, личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно здесь приоритет предоставляется младшим категориям военнообязанных. А насчет специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании разными специальностями", — рассказал военный.

Напомним, ранее НВ рассказывал, когда и сколько смогут отдыхать военные во время войны в 2023 году.