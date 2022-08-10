«Руководители виноваты». Могут ли наказать работодателей женщин, уклоняющихся от военного учета 10 августа, 04:02 Военный учет женщин (Фото:facebook / Министерство обороны Украины)

С 1 октября в Украине большое количество женщин будет обязано встать на военный учет, после чего может быть привлечено к выполнению мобилизационных задач.

Министерство обороны неоднократно отмечало, что в украинскую армию не было принудительно мобилизовано ни одной женщины и в ближайшее время подобные меры не планируются. В военном руководстве сообщалось, что значительное количество женщин добровольно принимает решение о поступлении на службу. Недавно руководитель Дарницкого ТЦК полковник Роман Тригуб отметил, что знает случаи, когда военнообязанные женщины были призваны в армию.

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Также он рассказал, какие документы нужно принести в территориальный центр комплектования женщине для установки на военный учет: паспорт, идентификационный код, фотографии 3×4, диплом об образовании. Женщины должны пройти медицинское освидетельствование (такой же, как и мужчины и дополнительно посетить гинеколога), а если они имеют недостатки со здоровьем, то принести медицинскую книгу или выписки из истории болезни.

Обязанности военнообязанных женщин

Обязанности, которые должны выполнять стоящие на военном учете женщины, описаны в постановлении Кабинета министров Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных:

состоять на военном учете по месту жительства;

являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах;

не менять место жительства без разрешения военного комиссара, после объявления мобилизации и военное время;

проходить медицинское освидетельствование и лечение;

проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять военную обязанность в запасе;

за семь дней прийти в территориальный центр для снятия с военного учета, если нужно сменить место жительства, поехать в командировку, на обучение, в отпуск или лечение ( на более трех месяцев за пределы Украины). Также если меняется место жительства в черте города, но в другом административном районе;

на более трех месяцев за пределы Украины). Также если меняется место жительства в черте города, но в другом административном районе; за семь дней сообщать органам, в которых состоят на военном учете, об изменении семейного положения, состоянии здоровья, адресах места жительства ( нахождение), образования, места работы и должности;

нахождение), образования, места работы и должности; немедленно сообщать территориальным центрам комплектования ( органам СБУ) об утрате военно-учетного документа.

Что изменится после установки женщины на военный учет

Военнообязанные женщины, как и мужчины, не имеют права выезжать за границу, если не имеют для этого оснований, предусмотренных законом. Также НВ рассказывал, кто из женщин сможет получить отсрочку от мобилизации.

Что ожидает женщин, которые будут уклоняться от установки на учет? Законом за это предусмотрена ответственность. Нарушения военнообязанных правил военного учета (ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях) предусматривает назначение штрафа в размере от 510 до 850 гривен. Уклонение военнообязанного лица от военного учета после предупреждения, сделанного руководителем территориального центра, нарушение части 1 ст. 337 Уголовного кодекса Украины, что может повлечь за собой более серьезное наказание.

Кроме того, следует отметить, что согласно п. 37 Порядка № 921 на работодателей возлагается обязанность принимать на работу только тех работников, у которых имеются все военно-учетные документы (военные билеты или временные удостоверения, удостоверения о приписке к призывным участкам), соответственно, удостоверяющие взятие их на военный учет, а также направлять в соответствующие ТЦК сообщения об изменении учетных данных призывников и военнообязанных, принятых на работу или уволенных с работы в 7-дневный срок.

То есть женщины, обязанные встать на военный учет, если будут от него уклоняться, могут испытывать сложности с трудоустройством.

Об этом рассказал адвокат Лихачев Роман, ссылаясь на начальника юридической группы областного территориального центра комплектования Кировоградской области Юрия Грива.

Сейчас ни один руководитель предприятия, где работают женщины, а также сами женщины, которые должны стать на учет, не будут нести административную ответственность. После окончательного срока взятия на учет женщин, которым это необходимо сделать, предприятия могут быть оштрафованы от 5500 до 8500 грн.

Согласно ст. 42 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе указано, что руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности и граждане Украины, виновные в нарушении правил военного учета граждан Украины несут ответственность по закону.

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