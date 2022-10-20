Согласно закону. Какой срок должны отслужить лица, мобилизованные во время военного положения 20 октября, 17:52 Мобилизация 2022 — последние новости (Фото:facebook \ Силы территориальной обороны ВСУ)

В Украине уже восьмой месяц идет общая мобилизация, во время которой призыву на военную службу подлежат все мужчины 18−60 лет, не имеющие оснований для отсрочки или увольнения.

Срок военной службы и порядок увольнения определяют Закон Украины О воинской обязанности и военной службе № 2232-ХІІ, и Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины. Об этом рассказала участница волонтерского движения Адвокаты ВСУ адвокат Ольга Дурнопьянова.

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Статья 23 Закона № 2232-ХІІ определяет сроки военной службы:

ч. 7 ст. 23 Закона говорит, что для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период установленный срок военной службы — до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

установленный срок военной службы — до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации; в ч. 9 ст. 23 Закона № 2232-ХІІ говорится, что во время действия особого периода, а именно с момента введения военного положения ( наступление военного времени), для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, установленный статьей 23 Закона, военная служба продолжается сверх установленных сроков — до объявления демобилизации, кроме случаев, определенных пунктами « б», «в», «г» ч. 2, пунктами « б», «в», «г», «г», «д», «е» ч. 3 ст. 26 этого Закона.



Напомним, ранее НВ разъяснял, могут ли военнослужащие демобилизоваться по окончании службы по контракту.

Окончанием прохождения воинской службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части в порядке, установленном положениями о прохождении воинской службы гражданами Украины (ч. 3 ст. 24 Закона № 2232-ХІІ).

Согласно приведенным нормативно-правовым актам, военнослужащие призваны на военную службу за мобилизацией на особый период (период военного положения) будут нести военную службу до момента оглашения решения о демобилизации или конца особого периода с исключением военнослужащего из списков личного состава воинской части.

То есть, согласно Закону, мобилизованные лица обязаны нести службу до окончания войны.

В то же время предусмотрены законом основания, когда военнослужащие могут быть уволены с военной службы во время действия военного положения.

То есть законом предусмотрены основания, на основе которых мобилизованное лицо может уволиться с военной службы, если больше не желает его нести, до того, как закончится особый период, будет ли объявлена демобилизация. Реализовать право на это военнослужащий может на любом этапе службы. Более подробно о том, какие основания достаточны и что должны сделать мобилизованные, чтобы уволиться со службы, мы раньше рассказывали здесь.

Напомним, недавно Алексей Арестович предупредил, что следует готовиться к новой волне мобилизации из-за того, что в Украину направляют новые отряды российских солдат.