Выезд военных за границу. Смогут ли военнослужащие покинуть Украину во время войны 19 ноября, 09:31 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

Депутаты создали законопроект, разрешающий выезд военнослужащих за границу. Юристы оценили перспективы принятия закона.

Проект закона о внесении изменений в Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей №8090 от 30.09.2022 зарегистрировала Партия За Будущее.

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Военным хотят предоставить право на отпуск 90 дней в году во время войны, которые они смогут провести за границей, если там находят их кровные родственники или жена/супруг.

Однако при рассмотрении законопроекта было обнаружено, что он не согласован с Законодательством Украины, и влияет на порядок назначения пенсии и социальных выплат. В частности, по этому пункту после бюджетной экспертизы авторов закона обязали провести дополнительные расчеты.

Кроме того, Научно-экспертное заключение по законопроекту посоветовало уточнить юридический статус родственников, поскольку указанные в проекте не соответствуют существующим в законодательстве. Не раскрыты термины «Защитники и защитницы», определяющие, кого касаются нормы законопроекта.

Получают ли военные право на выезд за границу и позитивный ли законопроект, пояснил Armyinform военный юрист, эксперт в области правовой защиты военнослужащих ВСУ и других военных формирований Владимир Савчук

Он считает, что введение отпуска за границей было бы достаточно эффективным поощрением для военных.

«Во-первых – мужчины и женщины воюют против оккупанта на передовой уже долгий срок, есть физическая и психологическая усталость. Во-вторых, сегодня много военных, у которых жены с детьми находятся за границей и они их давно не видели. Это негативно влияет как на военнослужащих, так и на членов их семей», – считает он.

Однако, по мнению юриста, указанная норма содержит скрытые угрозы с точки зрения ее применения на практике.

«В любом случае право предоставления такого отпуска принадлежит командиру, и пока не будут четко прописаны правила предоставления такого отпуска с определением четких критериев и параметров – нововведение не будет иметь юридического права», – подчеркнул Владимир Савчук.

Для большей эффективности функционирования реформы необходимо внести дополнительные уточнения в проект закона, считает юрист. В частности, указать необходимые подтверждающие документы, порядок учета 90 дней отпуска, определить, как он будет предоставляться, чтобы не отдавать предпочтение одним военным перед другими.

«Необходимо четко установить порядок предоставления подтверждающих документов, которые являются основанием для предоставления такого отпуска, и случаи, в которых он может или не может быть предоставлен, с целью предотвращения предоставления предпочтений одним и лишения права других. Необходимо четко определить порядок учета 90 дней, как фиксируется наличие или отсутствие этих 90 дней непосредственного участия в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, ведь неизвестно, кто сможет ездить в такие отпуска: те, кто выполняет такие мероприятия в тылу, или воюющие на передовой, все ли военные», ― подчеркнул он.