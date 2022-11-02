«Закон особо не регулирует». Что известно о приоритетности призыва лиц без военного опыта — юрист 2 ноября, 08:36 Приоритетность призыва во время мобилизации — Новости Украины (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

Каждый военнообязанный мужчина до 60 лет сейчас может получить повестку.

Существует ли приоритет в призыве на девятый месяц полномасштабной войны и попадут ли последними в эту очередь те, кто не имеет опыта прохождения военной службы, рассказал Ростислав Небельский, юрист Arzinger.

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Повестку сейчас действительно может получить любое военнообязанное лицо призывного возраста, рассказал юрист. Речь идет о повестках об уточнении учетных данных. На следующем этапе, когда эти данные уточняются, и когда направляется лицо на прохождение военно-врачебной комиссии, то в ТЦК должны определять, есть ли у лица предварительный военный опыт и навыки. По словам правозащитника, это ответственность органа, осуществляющего мобилизацию, и это выходит за пределы правового регулирования.

«Понятно, что по логике, лица, не имеющие никакого опыта (и власти об этом неоднократно говорили), не могут быть направлены непосредственно в зону боевых действий. Но закон это особо не регулирует», – объяснил Небельский.



Напомним, что существует четыре очереди мобилизации в Украине, утвержденных Верховной Радой 3 марта 2022 года.

Очереди мобилизации в Украине

Военнослужащие с опытом ветераны АТО и ООС до 40 лет.



Военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

Военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса, граждане с образованием в высших военных учебных заведениях с воинскими званиями, которые не призывались во время предыдущих мобилизационных волн.

Другие лица, не имеющие возрастных или физических ограничений для несения службы, но не имеющих военного опыта.

Ранее юрист Виталий Гаделия рассказал, когда призывают мужчин без подготовки.

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