Комментарий адвоката. В каких случаях приказ о командировке военнослужащего не подлежит обжалованию
Военная служба в Украине — что стоит знать о командировках (Фото:Силы территориальной обороны ВСУ \ facebook)
Военнослужащие, в том числе мобилизованные, во время военного положения могут быть отправлены в командировку для выполнения определенных задач.
Командировка во время военной службы — направление военнослужащих Вооруженных Сил Украины по приказу командира (начальника, руководителя) на определенный срок в другой населенный пункт для выполнения служебных задач вне места постоянной (временной) дислокации воинской части (подразделения).
Такое определение приводится в Инструкции о командировках военнослужащих Вооруженных Сил Украины, утвержденной Приказом Минобороны Украины от
Об этом рассказала участница волонтерского движения Адвокаты ВСУ Ольга Дурнопьянова.
В какие командировки могут отправлять военных
- обеспечение охраны, сопровождения и доставки военных грузов, вооружения, военной техники и других материальных средств;
- исполнение обязанностей военной службы в составе воинских частей, задействованных к ведению военных (боевых) действий, в том числе в антитеррористических операциях;
- в других случаях по вызову (распоряжением) старших командиров.
Военнослужащие могут быть направлены в командировку как самостоятельно, так и в составе военного подразделения (команды). Это определено Пунктом 145 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом Президента Украины от
Кто принимает решение о командировке:
- руководитель органа военного управления или его заместитель (в других органах военного управления);
- в соединении — командир соединения или его заместитель;
- в воинских частях, военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учреждениях и организациях — командир (начальник, руководитель) воинской части (военного учебного заведения, военного подразделения высшего учебного заведения, учреждения, организации).
Военнослужащие направляются в командировку по решению командиров (начальников) воинских частей или старших командиров (начальников), о чем издается приказ командира (начальника) воинской части по строевой части (п. 145 Положения, с которым корреспондируется п. 3 Инструкции).
В приказе должно быть указано:
- пункт назначения;
- наименование воинской части (учреждения, организации), куда командируется военнослужащий;
- срок и сроки командировки;
- цель командировки.
О направлении в командировку военнослужащих сообщают путем вручения командировочного удостоверения, в котором указывают:
- пункт назначения (населенный пункт, область),
- наименование воинской части (организации),
- куда командируется военнослужащий,
- срок командировки,
- цель командировки и основание командировки (приказ начальника соответствующего ТЦК и СП).
Срок командировки
Срок командировки определяется командиром (начальником, руководителем), но не может превышать 30 календарных дней в пределах Украины, кроме случаев, когда другие сроки командировки определяются законодательными и другими нормативно-правовыми актами.
В то же время в абз. 9 п. 6 постановления КМУ от
То есть постановление КМУ от
То есть, если в приказе и в командировочном удостоверении установлена дата начала командировки без четкой даты конца, с указанием к отдельному распоряжению, это соответствует требованиям действующего законодательства Украины.
Судебная практика после
Напомним, ранее НВ рассказывал, кто из мобилизованных военных может уволиться из ВСУ во время военного положения.