Комментарий адвоката. В каких случаях приказ о командировке военнослужащего не подлежит обжалованию 22 октября, 08:21 Военная служба в Украине — что стоит знать о командировках (Фото:Силы территориальной обороны ВСУ \ facebook)

Военнослужащие, в том числе мобилизованные, во время военного положения могут быть отправлены в командировку для выполнения определенных задач.

Командировка во время военной службы — направление военнослужащих Вооруженных Сил Украины по приказу командира (начальника, руководителя) на определенный срок в другой населенный пункт для выполнения служебных задач вне места постоянной (временной) дислокации воинской части (подразделения).

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Такое определение приводится в Инструкции о командировках военнослужащих Вооруженных Сил Украины, утвержденной Приказом Минобороны Украины от 20.02.2017 № 105. Данный нормативно-правовой акт определяет порядок и особенности направления военнослужащих ВСУ в командировку.

Об этом рассказала участница волонтерского движения Адвокаты ВСУ Ольга Дурнопьянова.

В какие командировки могут отправлять военных

обеспечение охраны, сопровождения и доставки военных грузов, вооружения, военной техники и других материальных средств;

исполнение обязанностей военной службы в составе воинских частей, задействованных к ведению военных ( боевых) действий, в том числе в антитеррористических операциях;

боевых) действий, в том числе в антитеррористических операциях; в других случаях по вызову ( распоряжением) старших командиров.

Военнослужащие могут быть направлены в командировку как самостоятельно, так и в составе военного подразделения (команды). Это определено Пунктом 145 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 10.12.2008 г. № 1153/2008.

Кто принимает решение о командировке:

руководитель органа военного управления или его заместитель ( в других органах военного управления);

в других органах военного управления); в соединении — командир соединения или его заместитель;

в воинских частях, военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учреждениях и организациях — командир ( начальник, руководитель) воинской части ( военного учебного заведения, военного подразделения высшего учебного заведения, учреждения, организации).

Военнослужащие направляются в командировку по решению командиров (начальников) воинских частей или старших командиров (начальников), о чем издается приказ командира (начальника) воинской части по строевой части (п. 145 Положения, с которым корреспондируется п. 3 Инструкции).

В приказе должно быть указано:

пункт назначения;

наименование воинской части ( учреждения, организации), куда командируется военнослужащий;

учреждения, организации), куда командируется военнослужащий; срок и сроки командировки;

цель командировки.

О направлении в командировку военнослужащих сообщают путем вручения командировочного удостоверения, в котором указывают:

пункт назначения ( населенный пункт, область),

населенный пункт, область), наименование воинской части ( организации),

организации), куда командируется военнослужащий,

срок командировки,

цель командировки и основание командировки ( приказ начальника соответствующего ТЦК и СП).

Срок командировки

Срок командировки определяется командиром (начальником, руководителем), но не может превышать 30 календарных дней в пределах Украины, кроме случаев, когда другие сроки командировки определяются законодательными и другими нормативно-правовыми актами.

В то же время в абз. 9 п. 6 постановления КМУ от 02.02.2011 № 98, с изменениями и дополнениями, установлено, что срок командировки военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава и работников, направляемых начиная с 14 апреля 2014 года в пределах Украины для участия в антитеррористических операциях и осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечению их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер, а также осуществлению мер по обеспечению правопорядка на государственной границе, не должен превышать период проведения подобных мероприятий.

То есть постановление КМУ от 02.02.2011 № 98 содержит расширенные полномочия руководителей военных подразделений по командировкам и устанавливает другой срок командировки военнослужащих в пределах Украины для участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской, который должен превышать период проведения таких мероприятий, но может превышать срок 30 календарных дней.

То есть, если в приказе и в командировочном удостоверении установлена дата начала командировки без четкой даты конца, с указанием к отдельному распоряжению, это соответствует требованиям действующего законодательства Украины.

Судебная практика после 24.02.2022 подтверждает, что военнослужащие не могут отрицать приказ, в котором не указана дата конца командировки, но отвечающий другим требованиям действующего законодательства.

Напомним, ранее НВ рассказывал, кто из мобилизованных военных может уволиться из ВСУ во время военного положения.