Общая мобилизация в Украине. Кто и почему может не идти в военкомат после получения повестки 6 декабря, 13:00 Повестка в военкомат (Фото:Украинская правда)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за нападения России 24 февраля. Все военнообязанные мужчины могут получить повестку в центр комплектования ( военкомат). Рассказываем, можно ли не прийти за повесткой после ее получения.

Общую мобилизацию в Украине, как и военное положение, продлили до 19 февраля 2023 года. Закон о мобилизации и Закон о военной службе регулируют процесс призыва и несения военной службы. Законом не предусмотрены ограничения по выдаче повесток, поэтому работники ТЦК раздают повестки в публичных местах ― для обновления данных об учете. Однако закон предусматривает частные случаи, когда можно не появиться за повесткой.

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Во время военного положения представители центров комплектования могут также вызвать военнообязанного по телефонному разговору. Тогда этот гражданин должен явиться в указанное время в терцентр.

Как выдают повестку

По закону повестки выдают лично в руки военнообязанному. В публичных местах повестки могут выдавать глава ТЦК и уполномоченные сотрудники, работники местных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления с соответствующими уполномоченными документами. Также повестку могут передать через руководителя на работе и через руководителей учебных заведений.

При получении повестки военнообязанный должен расписаться о ее получении.

На момент вручения повестки она должна быть полностью заполнена. Когда повестку заполняют при военнообязанном, это можно обжаловать, за исключением, когда ее вручал лично начальник ТЦК.

Что должно быть указано в повестке

Фамилия, имя и отчество военнообязанного;

Дата рождения;

Адрес военнообязанного;

Место работы;

Вид повестки;

Дата, время и адрес места, куда нужно явиться;

Уточнение относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;

Название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя комплектующего центра.

Для прохождения ВЛК военнообязанным необходимо будет иметь дополнительные обследования у врачей, а также работники ТЦК должны подготовить карту исследования военнообязанного.

Уважительные причины неприбытия по повестке

Уважительными причинами неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного или резервиста в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки в пункт и в срок, установленный его руководителем, могут быть утверждены документально препятствия. Среди них:

Влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва и ставшей препятствием своевременному прибытию;

Смерть близкого родственника ( родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены мужа), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала призыва;

родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены мужа), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала призыва; Болезнь или необходимость ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), проживающих вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), проживающих вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником; Осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

Сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.