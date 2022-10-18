По семейным обстоятельствам. Кто из мобилизованных военных может уволиться из ВСУ во время военного положения 18 октября, 07:28 Кто из мобилизованных военных может уволиться со службы во время войны (Фото:Силы территориальной обороны ВСУ \ facebook)

Во время действия военного положения военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, имеют права и основания для увольнения с военной службы, определенные в пункте 2 ч. 4 ст. 26 Закона № 2232-ХІІ.

«Каждое обстоятельство, определенное пунктом вторым ч. 4 ст. 26 Закона является самостоятельным основанием для увольнения военнослужащего из военной службы во время действия военного положения. И необходимость подтверждения каждой – отсутствует», — объяснила адвокат Ольга Дурнопьянова.

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Этот перечень уже список оснований, действующих в особый период. А именно:



по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

- в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья - на основании вывода ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

- на основании вывода постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета; в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда , которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам ( если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу):

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужчины), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения; в связи с наличием жены ( супруги) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужчины) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход; военнослужащие-женщины — в связи с беременностью; военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста; один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет; пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.



Для возникновения у военнослужащего права на увольнение достаточно наличия одного из этих оснований.

Самым острым семейным обстоятельством, являющимся основанием для увольнения, является абз. 5 пп. "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона № 2232-ХІІ:

в связи с наличием жены (мужа ) из числа лиц с инвалидностью;

) из числа лиц с инвалидностью; в связи с наличием одного из своих родителей или родителей жены (мужа ) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

«Как видим, что для жены (мужа) военнослужащего законодатель не конкретизирует, какая именно группа инвалидности должна быть. Это значит, что может быть любая из трех групп, – добавила Дурнопьянова. — Если это родители военнослужащего или жены (мужчины), то здесь имеются ограничения по группам. А именно I или II группа инвалидности».

Какие документы подавать, как подтверждение основания для увольнения со службы

В случае увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, такое увольнение осуществляется при наличии оригиналов документов, подтверждающих такое основание увольнения (абз. 3 пункта 14.10 раздела XIV Инструкции). В случае невозможности добавить подлинники, нужно заменить их на нотариально заверенные копии.

Документами, подтверждающими основания для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам являются:

документ, подтверждающий, что лицу установлена инвалидность (с правка к акту обзора МСЭК об установлении группы инвалидности по форме № 157-1/о, утвержденной Приказом Минздрава Украины от 30.07.2012 г. № 577);

правка к акту обзора МСЭК об установлении группы инвалидности по форме № 157-1/о, утвержденной Приказом Минздрава Украины от г. № 577); удостоверение инвалида определенной группы ( серия, №, кем и когда издан);

серия, №, кем и когда издан); документы, подтверждающие родственные связи ( свидетельство о браке, свидетельство о рождении, паспорт гражданина Украины военнослужащего и жены ( мужчины)/родителей, военный билет и т.д.).

Как уволиться со службы во время военного состояния мобилизованным военнослужащим

При наличии одного из указанных оснований военнослужащий может реализовать свое право на увольнение на любом этапе прохождения военной службы. Для этого нужно подать рапорт на увольнение.

Согласно пункту 233 Положения, военнослужащие, желающие уволиться с военной службы, представляют по команде рапорт и документы, подтверждающие основания увольнения.

Военнослужащий обращается с рапортом к прямому командиру, который после рассмотрения и его согласования, передает дальше своему непосредственному командиру с отметкой о собственном ходатайстве по соответствующего вопроса. И так поочередно к командиру воинской части или другому должностному лицу, что наделено полномочиями решать вопросы увольнения военнослужащего. "Для удобства в рапорте можно сразу указывать всех командиров от прямого к командиру воинской части", - добавила адвокат.

Что написать в рапорте на увольнение с военной службы:

Основание увольнения с военной службы ( соответствующий подпункт п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе);

соответствующий подпункт п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе); Мнение военнослужащего о его желании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности ( желает/не желает проходить службу в военном резерве);

желает/не желает проходить службу в военном резерве); Соглашение на исключение из списков личного состава воинской части к моменту проведения всех необходимых расчетов ( необязательно, по желанию);

необязательно, по желанию); Районный ( городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего.

«Рапорт подается специально или путем отправки по почте. В случае самостоятельного представления его нужно зарегистрировать и проставить входящий номер, дату. Также хорошо, если у военнослужащего будет второй экземпляр рапорта с соответствующими отметками о принятии. В случае отказа в принятии рапорта на увольнение, его следует отправить ценным письмом с описанием вложения», — пояснила правозащитница.

Могут ли отказать в принятии рапорта и увольнении со службы?

Законами, уставами Вооруженных сил Украины и другими нормативно-правовыми актами (ст. 19 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей) предусмотрен порядок обжалования неправомерных решений военного управления и командиров (начальников), таких как непринятие решения при рассмотрении рапорта, не принятие рапорта вообще, противоправные действия или бездействие соответствующих органов.

Соответственно ст. 110 Раздела V Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, все военнослужащие имеют право направлять заявления или жалобы или лично обращаться к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка, органам, проводящим досудебное следствие, и другим государственным органам в случае принятия незаконных решений, действий (бездействия) по отношению к ним командирами (начальниками) или другими военнослужащими, нарушение их прав, законных интересов и свобод.

Заявление или жалоба по другим вопросам служебной деятельности подается непосредственному командиру (начальнику) того лица, действия которого обжалуются, а в случае, если подающие жалобу не знают, по чьей вине нарушены их права, заявление или жалоба подается в порядке подчиненности (ст. 111 Дисциплинарного устава ВСУ).

Также противоправные действия или бездействие могут быть обжалованы в судебном порядке.

Напомним, ранее НВ рассказывал о мобилизации безработных и в каких случаях у таких призывников сохраняются статус и социальные выплаты.