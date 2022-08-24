На шестой месяц полномасштабной войны. Есть ли необходимость мобилизовать женщин — Минобороны 24 августа, 00:32 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и заместитель министра обороны Анна Маляр (Фото:instagram.com/annamaliar)

19 августа заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала в своем Facebook, что Минобороны и Генштаб предлагают сократить список профессий, представительницы которых должны стать на учет.

Маляр обратила внимание, что установление женщин на военный учет - это норма закона О воинской обязанности и военной службе (ст. 1 п. 11), которую Минобороны и Генштаб не могут изменить, но должны ее соблюдать. Принять решение о внесении изменений должен Парламент.

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«Если будет изменена эта норма, Минобороны и Генштаб ее выполнит. От себя мы подготовили предложения по этим изменениям в сторону добровольности, и наш вариант законопроекта находится сейчас на согласовании в других министерствах – такой порядок», – рассказала заместитель главы Минобороны.

Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины предложило внести изменения в соответствующие законодательные и нормативные акты в части взятия женщин на военный учет, а именно:

сократить Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных — в соответствии с нынешними потребностями ВСУ;

добровольность постановки на военный учет женщин, получивших специальности, содержащиеся в доработанном перечне;

определить, что организация взятия женщин на военный учет в Украине начнется не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.

Напомним, в Украине женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнослужащих связанных. Этот список неоднократно обновлялся, увеличивая и уменьшая список женщин, которые обязаны встать на учет.

Актуальный перечень содержит 14 специальностей и три дополнительных направления специализации женщин.

Список специальностей и/или профессий женщин, обязанных стать на военный учет

Химия, химические технологии и инженерия; биология; инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия; Пищевые технологии, разработка производства и переработка продукции животноводства; стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения; Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена; Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование; Издательство и полиграфия; Государственная сохранность; Транспортные технологии; строительство и гражданская инженерия, архитектура и мостостроение, геодезия и землеустройство; Авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника; Электроника; Журналистика, профессиональное образование ( по специализации), специальное образование; Психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение; Железнодорожный транспорт; Пожарная сохранность.

Напомним, недавно в Верховной Раде объяснили, что устанавливающие женщин на военный учет будут опираться на их специальность, указанную в дипломе.

Будут ли мобилизовать женщин в Украине? Генштаб и Минобороны неоднократно обращали внимание, что с начала войны в Украине не было принудительно мобилизовано ни одной женщины. Вместе с тем многие из них добровольно решили отправиться на фронт.

«Опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Вместе с тем для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий», — прокомментировала Маляр.

Напомним, после установления на военный учет женщины официально становятся военнообязанными и лишаются права на выезд за границу без наличия официальных оснований и причин.

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