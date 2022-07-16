Вещи очевидные и не очень. Что нужно взять с собой на войну — список от военного
Какие вещи нужно взять с собой на войну (Фото:Оперативное командование «Север» / Operational Command «North» via Facebook)
Журналист НВ Петр Шевченко, который с первых дней полномасштабной войны защищает Украину на фронте, поделился списком необходимых военному вещей.
«Из любопытства заглянул в свой военный рюкзак, и что же я там нашел? Возможно, и вам интересно, что лежит самое необходимое в сумке солдата ВСУ. Спойлер — ничего экстра, но, может, кому-то будет полезно», — написал журналист в своем Facebook.
- Аптечка.
- Боекомплект — патроны, гранаты ( у кого как).
- Фонарик налобный.
- Дождевик.
- Заряженный павербанк.
- Зарядка.
- Тепловизор.
- Мыло, полотенце, дезодорант, что-то от комаров.
- Блокнот, ручка.
- Пара носков и женские прокладки.
Список необходимых вещей для мобилизованного
Ранее Шевченко поделился советами, какие вещи могут понадобиться человеку, мобилизованному на фронт. «Выкладываю список, который у меня сформировался, учитывая личный опыт, в порядке от наиболее до наименее необходимого», — прокомментировал журналист.
- Турникет. Современный и эффективный заменитель советским жгутам. Позволяет быстро остановить кровотечение. Он есть в натовских и современных аптечках. Или можно заранее обратиться к волонтерам, чтобы они достали вам эту вещь. Запомните свой турникет, используйте только для себя. Если есть возможность, имейте при себе больше одного.
- Влажные салфетки. Дадут возможность поддерживать хотя бы какую-нибудь личную гигиену и избежать болезней.
- Прокладки. Женские средства гигиены — нужная вещь для того, чтобы избегать намокания ног и неприятных запахов, благодаря чему можно снизить вероятность появления грибка.
- Запасное белье, носки, стельки.
- Качественный павербанк. Иногда места для подзарядки мобильного может не быть несколько дней.
- Налобный фонарик. Очень часто вы будете находиться в подвальном помещении, где нет света. Такой фонарик будет хорошим помощником. Сейчас есть фонарики с USB-подзарядкой.
- Мультитул, который может заменить чемодан с инструментами.
- Запасная SIM-карта другого оператора.
- Шлепанцы. Ногам нужно давать отдыхать при первой же возможности.
- Наколенники, тактические перчатки, очки.
- Фляга или другой более тактический сосуд для воды, посуда.
- Бандана или платок на шею. Это потребуется в жаркую погоду, поскольку одежда натирает шею, из-за чего может возникать раздражение. В связи с отсутствием возможности умыться, могут произойти еще более неприятные последствия.
- Спички или зажигалка, сухой спирт.
«Отмечу, что большинство базовых вещей вас должно обеспечить государство — форма, обувь, бронежилет, каска, спальники, карематы, лекарства, оружие. О зубной пасте, мыле и другом писать не буду, это же очевидно», — добавил защитник.
Ранее CEO и соучредитель Newsfront PR Agency Владимир Дехтярев, после начала полномасштабного вторжения мобилизовался в ряды защитников Украины, рассказал, что взять с собой на войну и поделился подробным списком.
Также он рассказал о знаниях и навыках, которые понадобятся на войне новичкам.
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