Вещи очевидные и не очень. Что нужно взять с собой на войну — список от военного 16 июля, 02:18 Какие вещи нужно взять с собой на войну (Фото:Оперативное командование «Север» / Operational Command «North» via Facebook)

Журналист НВ Петр Шевченко, который с первых дней полномасштабной войны защищает Украину на фронте, поделился списком необходимых военному вещей.

«Из любопытства заглянул в свой военный рюкзак, и что же я там нашел? Возможно, и вам интересно, что лежит самое необходимое в сумке солдата ВСУ. Спойлер — ничего экстра, но, может, кому-то будет полезно», — написал журналист в своем Facebook.

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Аптечка. Боекомплект — патроны, гранаты ( у кого как). Фонарик налобный. Дождевик. Заряженный павербанк. Зарядка. Тепловизор. Мыло, полотенце, дезодорант, что-то от комаров. Блокнот, ручка. Пара носков и женские прокладки.

Находящийся в рюкзаке у военного на фронте / Фото: facebook.com/petr.shevchenko.3

Список необходимых вещей для мобилизованного

Ранее Шевченко поделился советами, какие вещи могут понадобиться человеку, мобилизованному на фронт. «Выкладываю список, который у меня сформировался, учитывая личный опыт, в порядке от наиболее до наименее необходимого», — прокомментировал журналист.

Турникет. Современный и эффективный заменитель советским жгутам. Позволяет быстро остановить кровотечение. Он есть в натовских и современных аптечках. Или можно заранее обратиться к волонтерам, чтобы они достали вам эту вещь. Запомните свой турникет, используйте только для себя. Если есть возможность, имейте при себе больше одного. Влажные салфетки. Дадут возможность поддерживать хотя бы какую-нибудь личную гигиену и избежать болезней. Прокладки. Женские средства гигиены — нужная вещь для того, чтобы избегать намокания ног и неприятных запахов, благодаря чему можно снизить вероятность появления грибка. Запасное белье, носки, стельки. Качественный павербанк. Иногда места для подзарядки мобильного может не быть несколько дней. Налобный фонарик. Очень часто вы будете находиться в подвальном помещении, где нет света. Такой фонарик будет хорошим помощником. Сейчас есть фонарики с USB-подзарядкой. Мультитул, который может заменить чемодан с инструментами. Запасная SIM-карта другого оператора. Шлепанцы. Ногам нужно давать отдыхать при первой же возможности.

Наколенники, тактические перчатки, очки. Фляга или другой более тактический сосуд для воды, посуда. Бандана или платок на шею. Это потребуется в жаркую погоду, поскольку одежда натирает шею, из-за чего может возникать раздражение. В связи с отсутствием возможности умыться, могут произойти еще более неприятные последствия. Спички или зажигалка, сухой спирт.

«Отмечу, что большинство базовых вещей вас должно обеспечить государство — форма, обувь, бронежилет, каска, спальники, карематы, лекарства, оружие. О зубной пасте, мыле и другом писать не буду, это же очевидно», — добавил защитник.

Ранее CEO и соучредитель Newsfront PR Agency Владимир Дехтярев, после начала полномасштабного вторжения мобилизовался в ряды защитников Украины, рассказал, что взять с собой на войну и поделился подробным списком.

Также он рассказал о знаниях и навыках, которые понадобятся на войне новичкам.

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