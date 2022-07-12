От бесплатного проезда до предоставления жилья. Какие льготы имеют украинские военные 12 июля, 13:46 Украинские военнослужащие имеют право на ряд льгот (Фото:Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine)

Во время полномасштабной войны России против Украины в ряды армии мобилизовались тысячи украинцев. Рассказываем, право на какие льготы у них есть.

Об этом рассказала адвокат волонетрского движения Адвокаты ВСУ Наталья Лисова.

Какие льготы имеют военнослужащие

Бесплатный проезд и перевозка имущества

Право на бесплатный проезд по железнодорожному, воздушному, водному и автомобильному (за исключением такси) транспортом имеют военнослужащие в следующем:

в командировку;

в отпуск в пределах Украины ( при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу);

при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу); при переводе на новое место прохождения воинской службы или в связи с передислокацией воинской части;

к месту жительства, избранного при увольнении с военной службы, внутри Украины.

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Военнослужащие срочной военной службы могут бесплатно пользоваться всеми видами транспорта общего пользования городского, пригородного и междугороднего сообщения (за исключением такси).

Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица при наличии удостоверения установленного образца, а при необходимости электронного билета (в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда), который выдается на безвозмездной основе, могут бесплатно пользоваться всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в пределах административного района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов.

Безвозмездная перевозка до 20 тонн личного имущества в контейнерах с предыдущего места жительства к новому железнодорожному транспорту, а там, где такого вида транспорта нет, — другими видами транспорта (за исключением воздушного), при переводе на новое место прохождения военной службы или увольнении с военной службы. В случае перевозки личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой поправкой им возмещаются фактические расходы, но не больше стоимости перевозки имущества в контейнере весом 20 тонн.

Приобретение проездных документов для себя и членов своей семьи на все виды транспорта вне очереди при направлении в командировку, к новому месту прохождения военной службы, а также к месту использования отпуска и обратно.

Бронирование и получение вне очереди места в отеле на основании командировочного удостоверения.

50-процентная скидка при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с законом для военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью в результате боевых действий, участников боевых действий и приравненных к ним лиц.

Льготы по кредитным обязательствам

Военнослужащие, призванные на военную службу во время мобилизации, имеют право на отсрочку начисления штрафных санкций, пени за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.

Налоговые льготы

Государственная регистрация предпринимательской деятельности физических лиц — предпринимателей, призванных на срочную военную службу, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятые на военную службу по контракту, в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявления решения о проведение мобилизации и ( или) введение военного положения сроком до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации не прекращается.

В случае неведения ими предпринимательской деятельности в период проведения мобилизации начисления налогов и сборов таким физическим лицам — предпринимателям не осуществляется.

Льготы на оздоровление

Военнослужащие имеют право на безвозмездную квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения. Военнослужащие ежегодно проходят медицинское освидетельствование, по ним проводятся лечебно-профилактические мероприятия.

Военнослужащие имеют право на льготную оплату стоимости путевок не более одного раза в год на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах и на туристских базах Министерства обороны Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов (кроме военнослужащих срочной воинской службы). Льгота предоставляется при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает трех прожиточных минимумов.

Безвозмездное предоставление путевки в санаторно-курортное учреждение для продолжения лечения в соответствии с выводом ВЛК после стационарного лечения в госпитале. Если военнослужащий нуждается в посторонней помощи в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии, то сопровождающему его лицу безвозмездно предоставляется путевка в это санаторно-курортное учреждение без права лечения (такое лицо должно быть старше 16 лет и не иметь инвалидности I группы).

Бесплатную психологическую помощь могут получить военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, выполняли ли служебно-боевые задания в экстремальных (боевых) условиях.

Обеспечение жильем

Военнослужащие имеют право на обеспечение государством жилым помещением или по желанию соответствующей денежной компенсацией и на первоочередную установку квартирного телефона, а также первоочередную установку квартирной охранной сигнализации (кроме военнослужащих срочной воинской службы).

Также НВ рассказывал, что участники боевых действий могут получить льготы и гарантии, предусмотренные законом О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и других нормативно-правовых актах, а именно:

льготы на жилищно-коммунальные услуги;

проезд;

санаторно-курортное лечение;

получение земельных участков;

жилья и т. д.

Раньше за мобилизованным лицом в обязательном порядке сохранялось рабочее место. В результате внесения изменений в законодательство о труде трудовой договор с мобилизованным лицом может быть расторгнут.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые военнослужащие могут получить дополнительные выплаты от государства в размере от 30 до 100 тысяч гривен.

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