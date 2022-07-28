Правила безопасности на фронте. Как военным пользоваться телефонами в зоне боевых действий
Как пользоваться телефоном и интернетом на войне (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Военнослужащим, которые находятся на фронте, особенно в зоне активных боевых действий, нужно быть особенно внимательными и осторожными, используя мобильную и интернет-связь.
Советами поделилось МВД Украины. «Соблюдение правил кибергигиены, осмотрительное использование смартфонов — все это особенно важно для военных, ведь речь идет не только о безопасности личных данных, а зачастую и о сохранении жизни», — говорится в их сообщении.
Кроме телефона, внимательного и осторожного использования, требуют и другие гаджеты, работающие через Bluetooth или Wi-Fi (смарт-часы, фитнес-трекеры
Как безопасно пользоваться мобильным телефоном и Интернетом военнослужащим
- Выключайте телефон полностью или включайте режим полета, когда находитесь в непосредственной близости к позициям врага.
- Используйте телефон только при необходимости (как звонки, так и интернет).
- Не обсуждайте по телефону никаких рабочих вопросов (информации о собратьях, местах дислокации, вооружении, поставленных задачах
и т. п.). Особенно это касается разговоров с родными и близкими.
- Не следует пользоваться мобильной связью одновременно нескольким лицам из одной точки. Лучше звонить по очереди с определенными временными интервалами.
- Лучше всего совершать звонки отойдя подальше от мест расположения позиций.
- На телефоне нельзя хранить фото, видео, документы и любую другую информацию, которая может быть использована при потере гаджета и попадании его в руки врага.
- Не подключайтесь к неизвестным Wi-Fi сетям или другим устройствам, которые «раздают» интернет.
- Не «раздавайте» интернет со своего смартфона.
Безопасно ведите себя в социальных сетях:
- уберите с настройки или закройте всю личную информацию. ( номер телефона, дату рождения, место жительства, место работы
и т. д.);
- не распространяйте фото, видео, по которым можно идентифицировать ваше местоположение. Не распространяйте фотографии техники, позиций
и т. п.;
- не добавляйте в друзья или в контакты посторонних, неизвестных вам лиц;
- не открывайте файлы и ссылки от незнакомцев (а также от друзей или родных, если посланное вызывает сомнения);
- отключите возможность видеть вашу последнюю активность, а также отправлять вам сообщения для аккаунтов, не относящихся к списку контактов.
Настройка безопасности в телефоне:
- обязательно установите блокировку телефона (PIN-код, пароль, графический ключ, отпечаток пальца, а лучше использовать несколько способов одновременно);
- везде, где возможно, настройте двухфакторную аутентификацию;
- удалите ненужные телефонные приложения;
- проверьте, какие разрешения предоставлены используемым приложениям, измените при необходимости (например, запретите доступ к контактам, фото);
- откажитесь от функций автоматического входа в любые аккаунты — авторизуйтесь каждый раз, когда это необходимо;
- запретите доступ к геолокации;
- выключите функцию автоматического выбора сети.
Используйте VPN
Ранее об использовании VPN рассказали в Госспецсвязи. Что такое VPN? Это виртуальная приватная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса. То есть за счет того, что данные шифруются, интернет-провайдер не узнает вашу локацию и посетившие вы веб-ресурсы.
Как выбрать VPN:
- Они бывают платными и бесплатными. Платные могут иметь лучший уровень защиты, более высокую скорость соединения, поддержку большего количества операционных систем. Если вы используете бесплатный VPN проверьте его репутацию, информацию о случаях утечек информации или продажи данных пользователей. Также не используйте русские приложения.
Скачивать сервис лучше с официального сайта, ведь приложения, которые пользователь устанавливает не через официальные вебресурсы, могут содержать уязвимости в своем коде, которые позволят деанонимизировать пользователя.
- Выбирайте VPN, поддерживающий операционные системы ваших гаджетов: Android, iOS, Windows
и т. д.
- Лучше выбрать VPN, в котором есть шифрование военного класса (например, AES-256), ассортимент протоколов безопасности (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard и другие), защита от утечек через DNS, технология TrustedServer (удаляет все ваши данные при каждом перезапуске, и функцию автоматического аварийного отключения (kill switch)).
Какой VPN выбрать? Специалисты рекомендуют следующие сервисы:
- ExpressVPN;
- Surfshark;
- PrivateInternetAccess;
- CyberGhostVPN;
- NordVPN;
- ProtonVPN.
Когда использовать VPN
- при использовании незащищенных общедоступных сетей Wi-Fi;
- когда необходимо иметь защищенный доступ к интернет-сетям и системам при организации удаленной работы;
- чтобы защитить себя от вебсайтов, программ и сервисов, желающих отслеживать ваши действия;
- чтобы оператор или провайдер не мог отслеживать ваши действия в интернете;
- чтобы получить доступ к заблокированным оккупантом информационным ресурсам.
«Некоторые VPN-программы при загрузке могут необоснованно запрашивать доступ к данным пользователей. Насторожить должны запрашивающие доступ к личным данным, запись на внешних накопителях, изменение системных настроек, управление локальными файлами, доступ к журналам звонков», — подчеркнули в Госспецсвязи.
Раньше мы рассказывали, что нужно собрать мобилизованный на фронт после получения повестки. Список снаряжения поделился военнослужащий ВСУ.
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