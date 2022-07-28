Правила безопасности на фронте. Как военным пользоваться телефонами в зоне боевых действий

28 июля, 08:07
Как пользоваться телефоном и интернетом на войне (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Как пользоваться телефоном и интернетом на войне (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Военнослужащим, которые находятся на фронте, особенно в зоне активных боевых действий, нужно быть особенно внимательными и осторожными, используя мобильную и интернет-связь.

Советами поделилось МВД Украины. «Соблюдение правил кибергигиены, осмотрительное использование смартфонов — все это особенно важно для военных, ведь речь идет не только о безопасности личных данных, а зачастую и о сохранении жизни», — говорится в их сообщении.

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Кроме телефона, внимательного и осторожного использования, требуют и другие гаджеты, работающие через Bluetooth или Wi-Fi (смарт-часы, фитнес-трекеры и т. д.).

Как безопасно пользоваться мобильным телефоном и Интернетом военнослужащим

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  • Выключайте телефон полностью или включайте режим полета, когда находитесь в непосредственной близости к позициям врага.
  • Используйте телефон только при необходимости (как звонки, так и интернет).
  • Не обсуждайте по телефону никаких рабочих вопросов (информации о собратьях, местах дислокации, вооружении, поставленных задачах и т. п.). Особенно это касается разговоров с родными и близкими.
  • Не следует пользоваться мобильной связью одновременно нескольким лицам из одной точки. Лучше звонить по очереди с определенными временными интервалами.
  • Лучше всего совершать звонки отойдя подальше от мест расположения позиций.
  • На телефоне нельзя хранить фото, видео, документы и любую другую информацию, которая может быть использована при потере гаджета и попадании его в руки врага.
  • Не подключайтесь к неизвестным Wi-Fi сетям или другим устройствам, которые «раздают» интернет.
  • Не «раздавайте» интернет со своего смартфона.

Безопасно ведите себя в социальных сетях:

  • уберите с настройки или закройте всю личную информацию. ( номер телефона, дату рождения, место жительства, место работы и т. д.);
  • не распространяйте фото, видео, по которым можно идентифицировать ваше местоположение. Не распространяйте фотографии техники, позиций и т. п.;
  • не добавляйте в друзья или в контакты посторонних, неизвестных вам лиц;
  • не открывайте файлы и ссылки от незнакомцев (а также от друзей или родных, если посланное вызывает сомнения);
  • отключите возможность видеть вашу последнюю активность, а также отправлять вам сообщения для аккаунтов, не относящихся к списку контактов.

Настройка безопасности в телефоне:

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  • обязательно установите блокировку телефона (PIN-код, пароль, графический ключ, отпечаток пальца, а лучше использовать несколько способов одновременно);
  • везде, где возможно, настройте двухфакторную аутентификацию;
  • удалите ненужные телефонные приложения;
  • проверьте, какие разрешения предоставлены используемым приложениям, измените при необходимости (например, запретите доступ к контактам, фото);
  • откажитесь от функций автоматического входа в любые аккаунты — авторизуйтесь каждый раз, когда это необходимо;
  • запретите доступ к геолокации;
  • выключите функцию автоматического выбора сети.

Используйте VPN

Ранее об использовании VPN рассказали в Госспецсвязи. Что такое VPN? Это виртуальная приватная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса. То есть за счет того, что данные шифруются, интернет-провайдер не узнает вашу локацию и посетившие вы веб-ресурсы.

Как выбрать VPN:

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  • Они бывают платными и бесплатными. Платные могут иметь лучший уровень защиты, более высокую скорость соединения, поддержку большего количества операционных систем. Если вы используете бесплатный VPN проверьте его репутацию, информацию о случаях утечек информации или продажи данных пользователей. Также не используйте русские приложения.
    Скачивать сервис лучше с официального сайта, ведь приложения, которые пользователь устанавливает не через официальные вебресурсы, могут содержать уязвимости в своем коде, которые позволят деанонимизировать пользователя.
  • Выбирайте VPN, поддерживающий операционные системы ваших гаджетов: Android, iOS, Windows и т. д.
  • Лучше выбрать VPN, в котором есть шифрование военного класса (например, AES-256), ассортимент протоколов безопасности (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard и другие), защита от утечек через DNS, технология TrustedServer (удаляет все ваши данные при каждом перезапуске, и функцию автоматического аварийного отключения (kill switch)).

Какой VPN выбрать? Специалисты рекомендуют следующие сервисы:

  • ExpressVPN;
  • Surfshark;
  • PrivateInternetAccess;
  • CyberGhostVPN;
  • NordVPN;
  • ProtonVPN.

Когда использовать VPN

  • при использовании незащищенных общедоступных сетей Wi-Fi;
  • когда необходимо иметь защищенный доступ к интернет-сетям и системам при организации удаленной работы;
  • чтобы защитить себя от вебсайтов, программ и сервисов, желающих отслеживать ваши действия;
  • чтобы оператор или провайдер не мог отслеживать ваши действия в интернете;
  • чтобы получить доступ к заблокированным оккупантом информационным ресурсам.

«Некоторые VPN-программы при загрузке могут необоснованно запрашивать доступ к данным пользователей. Насторожить должны запрашивающие доступ к личным данным, запись на внешних накопителях, изменение системных настроек, управление локальными файлами, доступ к журналам звонков», — подчеркнули в Госспецсвязи.

Раньше мы рассказывали, что нужно собрать мобилизованный на фронт после получения повестки. Список снаряжения поделился военнослужащий ВСУ.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Военные Мобилизация МВД Украины Информационная безопасность Связь Телефон Телефонная связь Кибербезопасность Война в Украине Военнослужащий Оккупированные территории VPN

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