Правила безопасности на фронте. Как военным пользоваться телефонами в зоне боевых действий 28 июля, 08:07 Как пользоваться телефоном и интернетом на войне (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Военнослужащим, которые находятся на фронте, особенно в зоне активных боевых действий, нужно быть особенно внимательными и осторожными, используя мобильную и интернет-связь.

Советами поделилось МВД Украины. «Соблюдение правил кибергигиены, осмотрительное использование смартфонов — все это особенно важно для военных, ведь речь идет не только о безопасности личных данных, а зачастую и о сохранении жизни», — говорится в их сообщении.

Видео дня

Кроме телефона, внимательного и осторожного использования, требуют и другие гаджеты, работающие через Bluetooth или Wi-Fi (смарт-часы, фитнес-трекеры и т. д. ).

Как безопасно пользоваться мобильным телефоном и Интернетом военнослужащим

Выключайте телефон полностью или включайте режим полета, когда находитесь в непосредственной близости к позициям врага.

полета, когда находитесь в непосредственной близости к позициям врага. Используйте телефон только при необходимости ( как звонки, так и интернет).

как звонки, так и интернет). Не обсуждайте по телефону никаких рабочих вопросов ( информации о собратьях, местах дислокации, вооружении, поставленных задачах и т. п. ). Особенно это касается разговоров с родными и близкими.

информации о собратьях, местах дислокации, вооружении, поставленных задачах ). Особенно это касается разговоров с родными и близкими. Не следует пользоваться мобильной связью одновременно нескольким лицам из одной точки. Лучше звонить по очереди с определенными временными интервалами.

Лучше всего совершать звонки отойдя подальше от мест расположения позиций.

На телефоне нельзя хранить фото, видео, документы и любую другую информацию, которая может быть использована при потере гаджета и попадании его в руки врага.

Не подключайтесь к неизвестным Wi-Fi сетям или другим устройствам, которые « раздают» интернет.

раздают» интернет. Не «раздавайте» интернет со своего смартфона.



Безопасно ведите себя в социальных сетях:

уберите с настройки или закройте всю личную информацию. ( номер телефона, дату рождения, место жительства, место работы и т. д. );

номер телефона, дату рождения, место жительства, место работы ); не распространяйте фото, видео, по которым можно идентифицировать ваше местоположение. Не распространяйте фотографии техники, позиций и т. п. ;

; не добавляйте в друзья или в контакты посторонних, неизвестных вам лиц;

не открывайте файлы и ссылки от незнакомцев ( а также от друзей или родных, если посланное вызывает сомнения);

а также от друзей или родных, если посланное вызывает сомнения); отключите возможность видеть вашу последнюю активность, а также отправлять вам сообщения для аккаунтов, не относящихся к списку контактов.

Настройка безопасности в телефоне:

обязательно установите блокировку телефона ( PIN-код, пароль, графический ключ, отпечаток пальца, а лучше использовать несколько способов одновременно);

PIN-код, пароль, графический ключ, отпечаток пальца, а лучше использовать несколько способов одновременно); везде, где возможно, настройте двухфакторную аутентификацию;

удалите ненужные телефонные приложения;

проверьте, какие разрешения предоставлены используемым приложениям, измените при необходимости ( например, запретите доступ к контактам, фото);

например, запретите доступ к контактам, фото); откажитесь от функций автоматического входа в любые аккаунты — авторизуйтесь каждый раз, когда это необходимо;

запретите доступ к геолокации;

выключите функцию автоматического выбора сети.

Используйте VPN

Ранее об использовании VPN рассказали в Госспецсвязи. Что такое VPN? Это виртуальная приватная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса. То есть за счет того, что данные шифруются, интернет-провайдер не узнает вашу локацию и посетившие вы веб-ресурсы.

Как выбрать VPN:

Они бывают платными и бесплатными. Платные могут иметь лучший уровень защиты , более высокую скорость соединения, поддержку большего количества операционных систем. Если вы используете бесплатный VPN проверьте его репутацию, информацию о случаях утечек информации или продажи данных пользователей. Также не используйте русские приложения.

Скачивать сервис лучше с официального сайта, ведь приложения, которые пользователь устанавливает не через официальные вебресурсы, могут содержать уязвимости в своем коде, которые позволят деанонимизировать пользователя.

, более высокую скорость соединения, поддержку большего количества операционных систем. Если вы используете бесплатный VPN проверьте его репутацию, информацию о случаях утечек информации или продажи данных пользователей. Также не используйте русские приложения. Скачивать сервис лучше с официального сайта, ведь приложения, которые пользователь устанавливает не через официальные вебресурсы, могут содержать в своем коде, которые позволят деанонимизировать пользователя. Выбирайте VPN, поддерживающий операционные системы ваших гаджетов : Android, iOS, Windows и т. д.

: Android, iOS, Windows Лучше выбрать VPN, в котором есть шифрование военного класса ( например, AES-256), ассортимент протоколов безопасности ( OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard и другие), защита от утечек через DNS, технология TrustedServer ( удаляет все ваши данные при каждом перезапуске, и функцию автоматического аварийного отключения ( kill switch)).

Какой VPN выбрать? Специалисты рекомендуют следующие сервисы:

ExpressVPN;

Surfshark;

PrivateInternetAccess;

CyberGhostVPN;

NordVPN;

ProtonVPN.

Когда использовать VPN

при использовании незащищенных общедоступных сетей Wi-Fi;

когда необходимо иметь защищенный доступ к интернет-сетям и системам при организации удаленной работы;

чтобы защитить себя от вебсайтов, программ и сервисов, желающих отслеживать ваши действия;

чтобы оператор или провайдер не мог отслеживать ваши действия в интернете;

чтобы получить доступ к заблокированным оккупантом информационным ресурсам.

«Некоторые VPN-программы при загрузке могут необоснованно запрашивать доступ к данным пользователей. Насторожить должны запрашивающие доступ к личным данным, запись на внешних накопителях, изменение системных настроек, управление локальными файлами, доступ к журналам звонков», — подчеркнули в Госспецсвязи.

Раньше мы рассказывали, что нужно собрать мобилизованный на фронт после получения повестки. Список снаряжения поделился военнослужащий ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.