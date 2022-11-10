Четыре волны мобилизации. Кого сейчас в первую очередь призывают в Украине ― глава ТЦК 10 ноября, 14:12 Мобилизация 2022 — как работают волны мобилизации в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Летом в Украине закончились первая и вторая волны мобилизации и фактически длится третья, однако есть случаи, когда для определенной специальности мобилизуют мужчин без боевого опыта.

Как рассказал начальник Житомирского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Бацюн, на самом деле нет четкого разграничения волн мобилизации, однако есть мобилизационные планы, которые секретные

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Он объясняет, что согласно закону о мобилизации и Указу президента об общей мобилизациии, с 24 февраля мобилизуются все мужчины от 18 до 60 лет, пригодные к службе. Также он определил, кого призывают в первую очередь.

«На самом деле нет четкого разграничения между волнами мобилизации. В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных», – отметил Игорь Бацюн.

Четыре волны мобилизации – кого призывают в Украине

3 марта 2022 года Верховная Рада утвердила четыре волны мобилизации, по которым призываются мужчины в Украине.

военнослужащие с опытом, ветераны АТО и ООС до 40 лет;

военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту;

военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса, граждане с образованием в высших военных учебных заведениях с воинскими званиями, которое не призывались во время предыдущих мобилизационных волн;

другие лица, не имеющие возрастных или физических ограничений для несения службы, но не имеющих военного опыта.

Пригодность к военной службе по состоянию здоровья определяет военно-врачебная комиссия, работающая при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Военно-больничную комиссию проходят мужчины, получившие повестку об уточнении данных и не имеющие оснований для отсрочки или освобождения от службы.

В Законе об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий (№8109 от 06.10.2022 года), предусмотрено, что осеннего призыва в 2022 году не будет, однако ВЛК будут осуществлять медицинское освидетельствование лиц до 27 лет с целью продления их пребывания на учете или снятие с учета.

«Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами. Пока эти планы имеют ограниченный доступ», ― подчеркнул он.

По словам начальника ТЦК, лица, не имевшие военного опыта, проходят обучение перед отправлением на фронт. Сроки обучения отличаются от того, по какой военно-учетной специальности должно служить лицо.

Ранее начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Роман Горбач сообщил , что мобилизация в Украине будет проводиться в случае дополнительной мобилизации в России и будет зависеть от ситуации на фронте.

«Понятно, что, поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва также будут меняться, но насколько — нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже состоят с учетом мобилизации в России», ― говорит он.

По словам Романа Горбача, обучение для мобилизованных мужчин длится от нескольких недель до нескольких месяцев.