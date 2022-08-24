«Нарушение Конституции». Предусмотрена ли ответственность для мужчин, не вернувшихся в Украину после начала военного положения 24 августа, 18:10 Что ждет мужчин, которые не вернулись в Украину после 24 февраля (Фото:Силы территориальной обороны ВСУ \ facebook)

До начала полномасштабного вторжения России многие украинские военнообязанные мужчины уехали за границу. После начала новой фазы русско-украинской войны часть вернулась, а часть продолжает оставаться в других странах.

Многих мужчин интересует, предусмотрено ли какое-либо наказание для лиц, не вернувшихся в Украину после введения военного положения.

В мае появился законопроект, предлагавший предоставлять отсрочку от службы в армии ФЛПам и волонтерам, а также лишить гражданства Украины следующие категории лиц:

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граждан, которые во время военного положения выехали в страну, которая осуществляет военную агрессию против Украины ( России);

России); граждан, являющихся военнообязанными ( по возрасту и состоянию здоровья) и уехали за границу и без уважительных причин и не вернулись обратно в течение 30 дней;

по возрасту и состоянию здоровья) и уехали за границу и без уважительных причин и не вернулись обратно в течение 30 дней; граждан, письменно отказавшихся от призыва ( мобилизации) на военную службу.

Этот законопроект не был принят. Одной из причин стало то, что он противоречил Конституции Украины, ведь ею предусмотрена утрата гражданства только в двух случаях:

добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства;

добровольное поступление на военную службу другого государства.

Также вопросы возникли в случаях, когда лиц принудительно вывозили на территорию РФ во время военных действий.

Так что юридических оснований лишать гражданства украинцев, не вернувшихся в Украину после начала военного положения, нет. Никакой другой ответственности за это также не предусмотрено.

«На сегодняшний день такой ответственности нет. Народные депутаты пытаются, было несколько законопроектов, которые имели целью ввести ответственность за невозвращение мужчин в Украину, - рассказал юрист Ростислав Кравец. — Что касается принуждения мужчин вернуться, то на самом деле это не только нарушение Конституции, но и нарушение логики. Ведь поступление в Украину финансов от работников начинает превышать поступления от экспорта».

Правозащитник добавил, что штрафов возвращающимся мужчинам будет нарушением Конституции и прав человека: «Законом не предусмотрена и принудительная мобилизация, в случае возвращения мужчины, который был за границей до войны».

Напомним, ранее НВ рассказывал, сколько еще украинцев могут мобилизовать во время военного положения.

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