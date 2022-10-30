«Закон устанавливает ограничения». Что нужно знать о вручении повесток во время всеобщей мобилизации 30 октября, 08:34 Вручение повесток во время мобилизации — что нужно знать? (Фото:facebook \ Генеральный штаб ВСУ)

Киевский адвокат Виталий Гаделия рассказал, есть ли у него замечания по поводу мест вручения повесток во время общей мобилизации в Украине.

Он объяснил, как правильно действовать гражданам, получающим повестки вне региона регистрации места жительства, например, в дороге на блок-постах, возвращаясь из командировки.

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«Законодательных ограничений пока нет относительно места вручения повесток. Это может быть блокпост, улица, место работы. Но закон устанавливает ограничения по субъектам вручения. Это могут делать представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, представители органов местного самоуправления, работодатели. Военнослужащих, ТРО и даже полиции в этом списке нет. Полиция может осуществить административное задержание лица, но только если установлен факт нарушения им мобилизационного законодательства, и доставить в территориальный центр комплектования», — рассказал правозащитник.

Если повестка вручается неуполномоченным на это лицом или его персональные данные указаны неверно, то лицо может отказаться от вручения. Тогда составляется соответствующий акт об отказе от получения повестки.

Если повестка вручена правильно, то следует явиться в территориальный центр уточнить данные по месту регистрации.

«Здесь вопрос уточнения данных. Например, какие данные могут быть у Винницкого военкомата, скажем, если лицо учитывается в Киеве, и там личное дело? Такие ситуации случались в случае вручения повестки по пути следования лица, условно говоря, из Львова в Киев или наоборот», — объяснил Гаделия.

Напомним, ранее главный военком Киева рассказал, какими должны быть действия человека после получения повестки.