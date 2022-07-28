«Они не будут ждать 1 октября». Что известно о наказании для женщин за уклонение от военного учета

28 июля, 06:16
Военный облик женщин в Украине — последние новости (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Военный облик женщин в Украине — последние новости (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

С 1 октября 2022 г в Украине начнут ставить на военный учет женщин 18−60 лет, которые подпадают под список профессий и специальностей, определенный Правительством.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что список составляли на основе как тех специальностей, которые актуальны и нужны армии сейчас, так и тех, которые могут понадобиться в обозримой перспективе для развития Вооруженных Сил.

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Также глава Минобороны отметил, что женщины, которые не встанут на военный учет, не могут быть привлечены к ответственности за это, ведь до момента установления не военнообязанны:

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Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные — граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет и до момента становления на учет они не являются таковыми».

Ранее НВ рассказывал, предусмотрена ли ответственность за уклонение от военного учета для женщин, находящихся в Украине и за границей. Адвокат Наталья Фещик объяснила , что женщины, как и мужчины, могут получить наказание в виде административной ответственности за уклонение от установления на военный учет: «Об этом говорить рано, ведь сейчас переходный период, он должен продолжаться до середины октября 2022 года. Вероятно, что к тому периоду произойдут еще какие-то законодательные изменения, ведь сейчас у нас сверхсложная ситуация в стране. Поэтому все будет зависеть от того, какие мы нуждаемся в оборонной способности и, в частности, в человеческих ресурсах».

Вместе с тем, правозащитница подчеркнула , что женщинам не стоит спешить вставать на военный учет, поскольку нормативный акт, вводящий перечень специальностей, и другая нормативно-правовая база сейчас нуждаются в законодательной доработке.

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«Пока ответственности никакой нет. Как и кроткая украинизация, это кроткая военизация женщин. Не устанавливать ответственности для женщин это очень правильный шаг. Не заставлять, не наказывать. Те женщины, которые обладают необходимой профессией, мотивацией и желанием служить в Вооруженных Силах Украины, сделают это сами и не будут ждать 1 октября», — рассказал менеджер адвокатского объединения Артем Крикун-Труш.

Напомним, недавно в Минобороны рассказали, как проходит подготовка мобилизованных и кому может понадобиться английский язык в армии.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Военное положение Призыв Война в Украине Воинский учет

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