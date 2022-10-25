«На высшей ступени». Как проходит всеобщая мобилизация в Украине: кому готовиться к призыву 25 октября, 08:39 Как происходит мобилизация в Украине в октябре (Фото:facebook \ Генеральный штаб ВСУ)

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Каждый военнообязанный гражданин может получить повестку на службу, поэтому все военнообязанные мужчины до 60 лет должны быть готовы к этому.

Об этом напомнил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов: «Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан». По его словам, сейчас Украина находится «на высшей степени мобилизации».

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«Она (мобилизация — ред) может быть либо частичная, либо общая. Юридически. Просто может быть народный подъем. Такой, какой был в начале войны, люди массово шли в терроборону, создавали отряды. Я знаю, что была масса людей, имея охотничье оружие и разрешения на нее, имея только устройства для отстреливания резиновых шаров — все они присоединялись к терробороне, другим подразделениям», — пояснил Максимов.

Также он описал, какими должны быть действия человека после получения повестки. Он отметил, что за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

Ранее Алексей Арестович анонсировал новую волну мобилизации в Украине, связанную с объявлением мобилизации на территории страны-агрессора. Позже представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что государство может воспользоваться своим правом и домобилизовать столько человек на военную службу, сколько нужно. «Это будут подготовлены люди, как это делалось со всеми нашими подразделениями», — заверил он.

22 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что третья волна мобилизации в Украине идет по плану и что потребности в дополнительном наборе нет.

«Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и, если будет необходимость дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет», — сказал Данилов.

Ранее НВ рассказывал, что известно о мобилизации женщин в Украине. Кто подлежит мобилизации, как происходит призыв и кто имеет право на отсрочку.