Главный военком Киева рассказал, какими должны быть действия человека после получения повестки 24 октября, 10:50 Украинский военный (Фото:Natalia Rozhniativska/Press Service of the 30th Prince Konstanty Ostrogski Mechanized/Handout via REUTERS)

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов рассказал, каким должен быть алгоритм действий человека после получения повестки.

По его словам, после получения повестки военнообязанный должен прибыть в центр комплектования для уточнения биографических и учетных сведений.

«То есть фамилия, имя, отчество, состав семьи, домашний адрес, номер телефона, специальность, место работы, есть ли основания, которые могут дать право на отсрочку от призыва по мобилизации. Если выясняется, что отсрочки нет, обязательно проводится медицинское освидетельствование. Если во время прохождения осмотра гражданин заявляет о болезнях и подтверждает документами, то направляется к семейному врачу. Тот, в свою очередь, направляет к профильному специалисту», — сказал он ТСН.

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По словам Максимива, в зависимости от окончательного заключения, гражданин признается либо годным, либо негодным, либо ограниченно годным.

Начальник добавил, что за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину президент объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Они продолжаются до ноября 2022 года и несколько раз продолжались.