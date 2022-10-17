Мобилизация безработных. В каких случаях у призывников сохраняются статус и социальные выплаты 17 октября, 13:54 Мобилизация в Украине продолжается (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

Во время общей мобилизации призыва на военную службу подлежат все военнообязанные граждане 18−60 лет, не имеющие оснований для увольнения или получения отсрочки в связи с состоянием здоровья, работой или семейными обстоятельствами.

В связи с этим безработные, состоящие на учете в центре занятости и не имеющие оснований для получения отсрочки, могут быть сняты с регистрации и отправлены на прохождение военной службы. Во время службы они числятся официально занятыми и получают зарплату. Они застрахованы в системе общеобязательного государственного соцстрахования и платят налоги.

Видео дня

Если лицо, зарегистрированное как безработное, получило повестку, оно должно предоставить его копию или выписку из приказа военного комиссара о призыве военнообязанного на военную службу в центр занятости. При предоставлении в центр занятости зарегистрированными безработными повестки о призыве на учебные сборы, их регистрация в качестве безработных и выплата пособия по безработице не прекращается. Об этом сообщает Дергачевская райгосадминистрация.

В соответствии с Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации после предоставления зарегистрированным безработным мобилизационных распоряжений, повесток или распоряжений военных комиссаров, специалист центра занятости прекращает регистрацию безработного и начисления ему вспомогательных выплат.

По окончании службы такие лица смогут снова встать на учет безработных и получать соответствующие выплаты. Их размер будет рассчитываться на основе зарплаты, которая была на последнем месте работы, то есть на службе в ВСУ.

Напомним, ранее НВ рассказывал, могут ли военнослужащие демобилизоваться после окончания службы по контракту.