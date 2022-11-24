«Дополняется список». В Украине изменили порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации 24 ноября, 19:05 Изменения в законе о бронировании работников — что нового (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

Президент Украины подписал закон, утверждающий изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк:

"Президент подписал Закон № 7687 о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Согласно тексту закона:

предлагается определить условия, при которых военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, на предприятиях, учреждениях и организациях, подлежат бронированию;

дополняется перечень военнообязанных, которые не подлежат призыву на службу во время мобилизации и могут быть призваны на военную службу по их согласию. В него включили забронированных на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями”.



Видео дня

Закон должен вступить в силу через день после опубликования, то есть 24-25 ноября.

Бронирование работников во время мобилизации: кто ему подлежит

В обновленном документе говорится о работающих военнообязанных:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доказаны мобилизационные задачи ( заказ), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач ( заказов);

заказ), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач заказов); на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, в случае, когда это необходимо для выполнения указанных мер;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным Кабинетом Министров Украины. Такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.

Также, согласно закону , порядок и критерии бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и на военное время определяются Кабинетом Министров Украины.

Напомним, ранее НВ рассказывал, когда будет ротация военных после продления военного положения.