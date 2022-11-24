«Дополняется список». В Украине изменили порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации
Изменения в законе о бронировании работников — что нового (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)
Президент Украины подписал закон, утверждающий изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк:
"Президент подписал Закон № 7687 о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Согласно тексту закона:
- предлагается определить условия, при которых военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, на предприятиях, учреждениях и организациях, подлежат бронированию;
- дополняется перечень военнообязанных, которые не подлежат призыву на службу во время мобилизации и могут быть призваны на военную службу по их согласию. В него включили забронированных на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями”.
Закон должен вступить в силу через день после опубликования, то есть 24-25 ноября.
Бронирование работников во время мобилизации: кто ему подлежит
В обновленном документе говорится о работающих военнообязанных:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доказаны мобилизационные задачи (заказ), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач (заказов);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, в случае, когда это необходимо для выполнения указанных мер;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным Кабинетом Министров Украины. Такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.
Также, согласно закону , порядок и критерии бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и на военное время определяются Кабинетом Министров Украины.
Напомним, ранее НВ рассказывал, когда будет ротация военных после продления военного положения.