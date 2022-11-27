Отвечает адвокат. Сколько должны отслужить военные, призванные во время мобилизации 27 ноября, 08:12 Мобилизация в Украине — последние новости (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

Рассказываем, что известно о законодательном урегулировании сроков военной службы для мужчин, мобилизованных во время военного положения.

Нормативно-правовыми актами, которые определяют срок военной службы и порядок увольнения, в частности Закон Украины О воинской обязанности и военной службе № 2232-ХІІ, и Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины. Об этом рассказала адвокат Ольга Дурнопьянова.

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Установленный срок службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период установлен до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации. Это определено ст. 23 Закона № 2232-ХІІ определены сроки военной службы, в частности, ч. 7 ст. 23 Закона.

Во время действия особого периода, а именно с момента введения военного положения для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, установленный статьей 23 Закона, военная служба продолжается сверх установленных сроков — до объявления демобилизации, кроме случаев, определенных пунктами " б", "в", "г" ч. 2, пунктами " б", "в", "г", "г", "д", "е" ч. 3 ст. 26 Закона № 2232-ХІІ. Об этом говорится в ч. 9 ст. 23 Закона.

Окончанием прохождения воинской службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части в порядке, установленном положениями о прохождении воинской службы гражданами Украины (ч. 3 ст. 24 Закона № 2232-ХІІ).

Поэтому военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации на особый период, должны проходить такую службу сроком до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации с исключением военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Важно отметить, что существуют предусмотренные законом основания, когда военнослужащие могут быть уволены с военной службы во время действия военного положения ( до того, как истечет особый период или будет объявлена демобилизация). Перечень таких оснований определен п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона № 2232-ХІІ — он исчерпывающий.

Реализовать право на увольнение с военной службы после призыва во время мобилизации, в период действия военного положения, при наличии предусмотренных законом оснований, военнослужащий может на любом этапе прохождения военной службы.

Напомним, ранее НВ рассказывал, можно ли обжаловать решение ВЛК во время всеобщей мобилизации.