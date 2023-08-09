Два основания. Мужчинам могут разрешить отказаться от мобилизации во время военного положения

9 августа, 18:24
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Мобилизация в Украине: мужчинам предлагают разрешить отказываться идти на фронт во время военного положения (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Мобилизация в Украине: мужчинам предлагают разрешить отказываться идти на фронт во время военного положения (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными, если они пригодны по состоянию здоровья к службе.

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Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Мобилизация проходит принудительно по секретным мобилизационным планам, и никто, кого признали годным к службе не может отказаться от мобилизации по закону. Оповещение о мобилизации осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки — уполномоченные лица получают приказ от руководителя ТЦК, который уполномочивает их на выдачу повестки.

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После надлежащего получения повестки, заполненной и подписанной руководителем ТЦК, мужчины обязаны явиться по указанному адресу в указанное время, и не могут обжаловать повестку. Если ТЦК не обнаружит отсрочки у такого мужчины, а ВВК признает его годным к службе, тогда возможна мобилизация в учебный центр и дальнейшая отправка на фронт.

Нардеп от Слуги народа Мазурашу Георгий новым законопроектом № 9566 предлагает разрешить мужчинам письменно отказаться от мобилизации, зато их могли бы привлекать к выполнению работы, на предприятиях или общественно-полезных работ.

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Кто может отказаться от мобилизации

Согласно изменениям, военнообязанным дадут право отказаться от мобилизации по религиозным или личным убеждениям. Для этого будет достаточно подать письменное заявление в ТЦК. Такое предусматривается изменением в пункт 5 статьи 22 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации.

В частности, предлагается заставить военнообязанных письменно подтверждать готовность идти на фронт или писать письменный отказ. Этот отказ можно написать на основе двух оснований:

  • религиозных убеждений;
  • личных убеждений;

Куда направляют после отказа от мобилизации

Военнообязанные граждане, которые по религиозным или личным убеждениям письменно отказываются от мобилизации в воинские подразделения для защиты Отечества с оружием в руках, но подтверждают готовность быть привлеченными к выполнению работ в соответствии с абзацем вторым части пятой статьи 22 также получают отсрочку на этом основании. Соответствующие изменения предлагают внести в статью 23 Закона.

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Такие военнообязанные могут быть мобилизованы (привлечены), в соответствии с:

  • сформированных заказов от Кабинета Министров Украины, местных военных администраций, органов местного самоуправления;
  • на работу на предприятия оборонного и других секторов экономики;
  • к выполнению общественно полезных работ (на договорных условиях — с оплатой труда на уровне не менее размера минимальной заработной платы, утвержденной в Украине по состоянию на день мобилизации гражданина на работу) по месту регистрации (фактического проживания), или, с письменного согласия гражданина, — в других регионах.

Привлечение к социальным работам — кого нельзя мобилизовать

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Норма по привлечению не мобилизованных военнообязанных не будет распространяться на граждан, которые официально трудоустроены (не менее, чем на 0,75 ставки), или осуществляют предпринимательскую деятельность и вовремя платят предусмотренные законодательством налоги. Таким образом, привлечены к выполнению работ, которые имеют оборонный характер могут быть граждане, которые:

  • находятся в запасе и не призваны на военную службу;
  • не привлечены к выполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, во время мобилизации;
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Они должны быть безработными, работать менее чем на 0,75 ставки или иметь задолженность или неуплату налогов по своей предпринимательской деятельности.

Такие изменения предлагают внести в пункт 2 статьи 22 закона о Мобилизационной подготовке и мобилизации. Продолжительность таких работ, если они не предусмотрены другими законами, в проекте № 9566 не уточняется.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК

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