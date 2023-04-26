18 оснований. Когда в ТЦК могут отменить отсрочку от мобилизации в Украине в 2023 году 26 апреля, 15:57 Мобилизация: кто может потерять отсрочку от мобилизации в 2023 году в Украине (Фото:Служба по связям с общественностью 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. Законом предусмотрено, что некоторые категории имеют право на отсрочку от мобилизации, однако существуют основания, по которым отсрочка больше не действует.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая 2023 года. Повести раздают на улицах и в публичных местах всем мужчинам от 18 до 60 лет. Для того чтобы получить отсрочку от мобилизации в Украине, нужно выполнить несколько условий. Отсрочка предоставляется Законом о мобилизационной подготовке и мобилизации автоматически, если у мужчины есть хотя бы одно из оснований, указанных в статье 23. Тем не менее, физически отсрочку можно получить двумя способами:

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прийти в территориальный центр комплектования по повестке и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку по закону;

получить бронирование по профессии на работе;

Отсрочка от мобилизации — порядок действий в ТЦК

Отсрочку от мобилизации по закону мужчина должен подтвердить в ТЦК. Когда он получает повестку, приходит в ТЦК для уточнения данных и предъявляет документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на отсрочку. При этом мужчина пишет заявление о получении отсрочки и добавляет эти документы. По решению ТЦК впоследствии мужчина получает справку об отсрочке.

Полный перечень документов, которые нужно подавать, можно выяснить в ТЦК, стоит приготовить их заблаговременно. Если мужчина имеет право на отсрочку, следует иметь документы при себе выходя из дома, на случай доставки в ТЦК.

В заявлении об отсрочке следует указать паспортные данные заявителя, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, дату и подпись. К заявлению прилагаются все необходимые документы.

После этого заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК. Комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Мужчине предоставляют выписку из книги протоколов. В ней указано:

ФИО;

дата рождения;

основания отсрочки;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии.

Эта справка об отсрочке со штампом и соответствующей отметкой в учетном удостоверении предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

Однако наличие отсрочки не освобождает от обязанности приходить за повесткой. Поэтому после получения повестки мужчины с отсрочкой обязаны явиться в ТЦК и показать соответствующие документы.

18 оснований аннулирования отсрочки от мобилизации

В статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации перечислены все основания для получения отсрочки во время общей мобилизации. В пункте 12 Порядка бронирования военнообязанных указано 6 оснований для отмены бронирования. Отсрочку отменяют в следующих случаях:

истек срок действия бронирования и его не восстановили;

предприятие, учреждение, организация, предоставившая бронирование, завершила выполнение мобилизационного задания ( заказа) или его отменили;

заказа) или его отменили; предприятие, учреждение, организация, предоставившая бронирование, завершила производство товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

предприятие, учреждение или организацию, предоставившую бронирование, лишили статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом;

орган власти или предприятие, учреждение или организацию, предоставляющие бронирование ликвидировано;

военнообязанного уволили из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование. лицо добровольно подписало мобилизационное распоряжение инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК;

временная непригодность к военной службе в течение 6−12 месяцев не подтверждена ВВК;

кто-то из трех детей на иждивении мужчины достиг 18 лет;

исчезновение необходимости опеки за родственником с инвалидностью I/II группы ( супруг, жена, родители, матери);

супруг, жена, родители, матери); исчезновение необходимости попечительства за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы;

исчезновение необходимости опеки за больными супругой или родителями супруги, назначенной ранее после заключения МСЭК;

исчезновение необходимости попечительства за недееспособным лицом;

потерян статус народного депутата;

увольнение лица со службы в учреждении, которое есть в перечне абзаца 14 статьи 23 Закона;

мужчина закончил обучение в ВУЗе, на аспирантуре и докторантуре;

мужчину уволили с должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования, или там же по основному месту работы он стал получать менее 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников ;

Отсрочка прекращается предоставляться законом, когда исчезают основания ее предоставления, а совсем аннулируется работниками ТЦК при проверке учетных данных, когда мужчины приходят за повесткой.