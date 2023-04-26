18 оснований. Когда в ТЦК могут отменить отсрочку от мобилизации в Украине в 2023 году
Мобилизация: кто может потерять отсрочку от мобилизации в 2023 году в Украине (Фото:Служба по связям с общественностью 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины)
В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. Законом предусмотрено, что некоторые категории имеют право на отсрочку от мобилизации, однако существуют основания, по которым отсрочка больше не действует.
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая 2023 года. Повести раздают на улицах и в публичных местах всем мужчинам от 18 до 60 лет. Для того чтобы получить отсрочку от мобилизации в Украине, нужно выполнить несколько условий. Отсрочка предоставляется Законом о мобилизационной подготовке и мобилизации автоматически, если у мужчины есть хотя бы одно из оснований, указанных в статье 23. Тем не менее, физически отсрочку можно получить двумя способами:
- прийти в территориальный центр комплектования по повестке и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку по закону;
- получить бронирование по профессии на работе;
Отсрочка от мобилизации — порядок действий в ТЦК
Отсрочку от мобилизации по закону мужчина должен подтвердить в ТЦК. Когда он получает повестку, приходит в ТЦК для уточнения данных и предъявляет документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на отсрочку. При этом мужчина пишет заявление о получении отсрочки и добавляет эти документы. По решению ТЦК впоследствии мужчина получает справку об отсрочке.
Полный перечень документов, которые нужно подавать, можно выяснить в ТЦК, стоит приготовить их заблаговременно. Если мужчина имеет право на отсрочку, следует иметь документы при себе выходя из дома, на случай доставки в ТЦК.
В заявлении об отсрочке следует указать паспортные данные заявителя, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, дату и подпись. К заявлению прилагаются все необходимые документы.
После этого заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК. Комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки.
Мужчине предоставляют выписку из книги протоколов. В ней указано:
- ФИО;
- дата рождения;
- основания отсрочки;
- номер и дата протокола отсрочки;
- ФИО и подписи членов комиссии.
Эта справка об отсрочке со штампом и соответствующей отметкой в учетном удостоверении предъявляется по требованию о наличии отсрочки.
Однако наличие отсрочки не освобождает от обязанности приходить за повесткой. Поэтому после получения повестки мужчины с отсрочкой обязаны явиться в ТЦК и показать соответствующие документы.
18 оснований аннулирования отсрочки от мобилизации
В статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации перечислены все основания для получения отсрочки во время общей мобилизации. В пункте 12 Порядка бронирования военнообязанных указано 6 оснований для отмены бронирования. Отсрочку отменяют в следующих случаях:
- истек срок действия бронирования и его не восстановили;
- предприятие, учреждение, организация, предоставившая бронирование, завершила выполнение мобилизационного задания (заказа) или его отменили;
- предприятие, учреждение, организация, предоставившая бронирование, завершила производство товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
- предприятие, учреждение или организацию, предоставившую бронирование, лишили статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом;
- орган власти или предприятие, учреждение или организацию, предоставляющие бронирование ликвидировано;
- военнообязанного уволили из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование. лицо добровольно подписало мобилизационное распоряжение инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК;
- временная непригодность к военной службе в течение 6−12 месяцев не подтверждена ВВК;
- кто-то из трех детей на иждивении мужчины достиг 18 лет;
- исчезновение необходимости опеки за родственником с инвалидностью I/II группы (супруг, жена, родители, матери);
- исчезновение необходимости попечительства за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы;
- исчезновение необходимости опеки за больными супругой или родителями супруги, назначенной ранее после заключения МСЭК;
- исчезновение необходимости попечительства за недееспособным лицом;
- потерян статус народного депутата;
- увольнение лица со службы в учреждении, которое есть в перечне абзаца 14 статьи 23 Закона;
- мужчина закончил обучение в ВУЗе, на аспирантуре и докторантуре;
- мужчину уволили с должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования, или там же по основному месту работы он стал получать менее 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников ;
Отсрочка прекращается предоставляться законом, когда исчезают основания ее предоставления, а совсем аннулируется работниками ТЦК при проверке учетных данных, когда мужчины приходят за повесткой.